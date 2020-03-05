«Анонимное сообщение»: как в России «минируют» самолеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы уже ищут авторов сообщений о «минировании» самолетов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут.

«В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может», — подчеркнул Песков.

Незапланированную посадку совершили сразу три российских самолета из-за сообщений о «минировании» борта. Как сообщает ТАСС, в самолетах находятся сотни пассажиров.

«Когда [самолет] набрал высоту, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» борта», – рассказал агентству источник в экстренных службах, говоря о рейсе Москва — Омск.

Сейчас Airbus A320 благополучно приземлился в омском аэропорту, его будут проверять специалисты.

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Кроме того, два анонимных звонка о бомбе на борту поступили в отношении самолета Airbus A319, летевшего из Санкт-Петербурга в Симферополь, и по поводу Sukhoi Superjet-100, выполнявшего рейс из Москвы в Сыктывкар.

Экипаж симферопольского рейса хотел сначала совершить посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, но после принял решение лететь на крымский аэродром.

Второй самолет не стал менять маршрут и приземлился в Сыктывкаре – там борт также проверят саперы и кинологи.

В последнее время случаи минирования самолетов, находящихся в воздухе, участились. 3 марта лайнер, следовавший маршрутом Новосибирск — Москва, совершил экстренную посадку в Перми из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Посадка прошла благополучно, все 118 человек, находившихся в лайнере, эвакуированы.

«Поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. <...> [Самолет] совершил благополучную посадку», – говорилось в заявлении пресс-службы международного аэропорта Перми, где сел лайнер. Там отметили также, что информация о бомбе была передана экипажу самолета, принявшему решение о посадке — в соответствии с требованиями безопасности полетов.

Незадолго до этого СМИ сообщили об еще одной экстренной посадке самолета после сообщения о минировании. Рейс Владивосток-Москва сел на запасном аэродроме Хабаровска.

На борту находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа.

Схожий случай произошел в конце февраля — вылетевший из Хабаровска в Москву пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения о заложенной бомбе. На борту были почти 300 человек. Посадка прошла в штатном режиме. Сотрудники экстренных служб осмотрели воздушное судно на предмет заложенных там взрывных устройств — найдено ничего не было.

«Самолет сел, пассажиры все вышли, сейчас будет проводится их досмотр, досмотр грузов, самолет обследуют с кинологами», — отмечали в аэропорту. Информация о бомбе поступила на дежурный пульт Росгвардии, добавили в аэропорту Хабаровска.

В сентябре самолет, который направлялся из Казани в Симферополь, в штатном режиме совершил посадку в аэропорту Крыма после сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Крымское линейное управление МВД России на транспорте.

Как стало известно, сообщение о взрывчатке поступило анонимно. Устройство обнаружено так и не было.

Отметим, что «минируют» не только самолеты — 27 января неизвестные сообщили о взрывных устройствах на всех станциях московского метро. В итоге их проверяли кинологи. За неделю до этого кроме станций метрополитена были якобы заминированы 85 столичных школ, 16 детских садов и три роддома.

По факту телефонных атак возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Она предусматривает штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, ужесточающий наказание для телефонных террористов. Колония грозит гражданам, которые сообщили о «минировании» объектов социальной инфраструктуры (школ, больниц и университетов), или в случае, если сообщение причинило коммерческим структурам ущерб на сумму свыше 1 млн рублей. Для таких нарушителей предусмотрено до пяти лет колонии или штраф в размере до 700 тыс. рублей.

Чаще всего письма с угрозами приходили в учреждения социальной инфраструктуры Москвы и Петербурга. Так, на электронные почты школ, детских садов, больниц и торговых центров поступали сообщения о заложенных бомбах. При этом ни одно из них не подтвердилось.

В октябре прошлого года стало известно, что ФСБ сможет получить право на 180 дней блокировать связь с определенными странами, если с их территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о террористических актах. Такую возможность чекисты могут получить благодаря законопроекту, разработанному по поручению Совета безопасности РФ для борьбы с телефонным терроризмом.

Какие именно данные смогут блокировать спецслужбы, не сообщается. Источник заявил изданию, что оператор должен будет не только заблокировать интернет-трафик, но и голосовую связь. Оба вида трафика передаются по одним и тем же каналам, поэтому по отдельности их разблокировать вряд ли возможно.