Увозите обратно: врачей уволили после смерти многодетной матери

Главврачей двух районных больниц Омской области уволили из-за смерти 44-летней многодетной матери Елены Евсеевой, которой долго не могли оказать медицинскую помощь. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Проверка ведомства показала, что сотрудники Горьковской и Калачинской ЦРБ допустили нарушения во время госпитализации местной жительницы. В минздраве указали, что теперь установить причинно-следственную связь между халатностью медиков и смертью пациентки предстоит следователям.

О трагедии стало известно после того, как брат мужа скончавшейся, редактор районного издания «Наша газета» Леонид Евсеев опубликовал на портале «BK55» открытое письму министру здравоохранения области Дмитрию Вьюшкову.

Как указано в публикации, супруги Евсеевы жили в рабочем поселке Горьковское и воспитывали четырех детей – в мае 2020 года женщине бы исполнилось всего 45 лет. 13 февраля 2020 года она почувствовала недомогание: сильную боль в шее и голове, а также тошноту.

В итоге сельчанка записалась на прием к терапевту в Горьковскую ЦРБ – по словам ее деверя, врач долго не принимал пациентку, а прием между тем длился от силы 12 минут. «Мой брат и супруг Елены поинтересовался результатами приема. Елена сообщила ему, что давление у нее 240 на 150, «дали таблетку и на этом все», — передал слова невестки журналист.

Но врач все равно порекомендовал купить в аптеке множество препаратов, что и сделали Евсеевы. Несмотря на прием прописанных лекарств уже к девяти вечера женщина почувствовала, что головная боль усилилась — также началась рвота. Самым страшным было то, что по неизвестным причинам сельчанка могла с трудом говорить.

В итоге супруг вызвал скорую помощь, которая прибыла за полчаса. После осмотра фельдшер заключила, что необходима госпитализация. «Брат поехал вместе со своей супругой в Горьковскую ЦРБ. Около часа, обратите на это внимание, Елена ждала на носилках в коридоре больницы. Оказывали ли ей в это время помощь, неизвестно», — отметил родственник в открытом письме.

В итоге врачи решили направить женщину в другую больницу — Калачинскую ЦРБ, которая находится в 40 км от рабочего поселка, где проживали Евсеевы. «Итак, с начала обращения Елены к врачу с тревожными симптомами прошло семь часов, плюс час на дорогу до Калачинска. Итого — восемь часов без принятия неотложных мер по спасению»,

— рассказал Леонид Евсеев.

В том учреждении пациентку якобы приняли на госпитализацию. 14 февраля в семь утра ее супруг позвонил в отделение, чтобы узнать, как себя чувствует жена. Медики в ответ заявили, что ее перевезли обратно в Горьковскую ЦРБ.

Через некоторое время сама Евсеева смогла связаться с супругом по телефону и сообщила ему, что действительно лежит в терапии Горьковской ЦРБ — при этом она отметила, что у нее очень сильно кружится голова, а правое ухо вовсе перестало слышать.

Мужчину не пускали к супруге, так как в больнице был карантин – во время звонков женщина практически не могла говорить. Утром 16 февраля он вновь позвонил жене, но никто не ответил – в приемном отделении ему сказали, что Евсееву перевели в реанимацию и вскоре вновь отправят в Калачинскую ЦРБ.

«В Калачинской ЦРБ брату заявили, что Елену привезли напрасно, так как «мы все сделали, а «скорую» не отпускайте, так как повезете обратно». Что они «все сделали» — непонятно?! Брат мой, обычный трудяга, механизатор, стал возмущаться и отказался везти супругу обратно, он потребовал, чтобы Елену осмотрел невролог», — сообщил деверь скончавшейся.

Через час невролог осмотрел пациентку и отправил ее на МРТ с рентгеном. «Елена произнесла слово «пить», ее напоили.

Прощаясь с супругом, она жестом попросила, чтобы он ее поцеловал и, шутя, погрозила ему, указывая на глаза, чтобы он не плакал. Когда ее везли в реанимацию, она помахала рукой. Больше живой он ее не увидел»,

— рассказал журналист.

Утром 19 февраля мужчине позвонили и сообщили, что его супруга умерла – ее похоронили 20 февраля. Позже выяснилось, что причиной смерти стал инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий.

«Не дай Бог никому получать такие звонки! Елена была светлым, солнечным человеком. <…> Она работала санитаркой в Горьковском роддоме, а когда роддом закрыли, стала работать на почте. Ее хорошо знали и уважали местные пенсионеры, не случайно, бабушки, утирая слезы, стояли вдоль дороги, провожая ее в последний путь», — писал брат супруга скончавшейся.

После публикации данного письма региональные минздрав и прокуратура запустили проверку в больнице, а губернатор Омской области Александр Бурков потребовал жестко наказать виновных в гибели женщины.