Вирус прилетел из Италии: в Москве госпитализированы 24 человека

После того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019, в столичные больницы было помещено 6 родственников и 5 знакомых заболевшего.

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Также, госпитализированы были 13 пассажиров рейса из Италии, на котором летел заболевший – у них обнаружены легкие недомогания, например, ОРВИ.

«В течение суток с момента появления подозрения о заражении был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Симптомов заболевания у них нет. 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин», — говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Также столичный глава объявил о введении дополнительных профилактических мерах в городе. Собянин отметил, что все московские аэропорты продолжать работать в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии.

Также в городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус. В детских садах и школах у детей будут ежедневно измерять температуру, а у пассажиров метро — выборочно с применением дистанционных технологий. Более того, работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников.

Роспотребнадзор подтвердил информацию о первом заболевшем коронавирусом в Москве. Молодой человек недавно вернулся из Милана и почти сразу был госпитализирован. Сначала его поместили в общую палату, однако теперь перевели в отдельную. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии», — цитирует агентство сообщение Роспотребнадзора.

В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу.

Как рассказала «Газете.Ru» летевшая этим рейсом москвичка Влада Яковлева, в аэропорту температуру пассажирам не измеряли. Сотрудники Роспотребнадзора вышли с ней на связь только спустя неделю после прилета, после чего ведомство направило к ней домой сотрудников скорой помощи.

«Первое, что они сказали, что меня забирают [в больницу], поскольку я была на борту этого самолета. Очень долгим диалогом добились того, чтобы меня оставили дома, потому что я себя хорошо чувствую. Никаких иммунопрепаратов мне не прописали. Просто сказали сидеть дома», — отметила собеседница издания.

По ее словам, карантин продлится две недели. В это время ей и живущим с ней родителям нельзя покидать квартиру и общаться с посторонними людьми.

Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, каждому человеку «нет смысла» проходить проверку на коронавирус, это стоит делать только при наличии симптомов.

По словам министра, если у человека появились признаки заболевания или он вернулся из «очагов, где существует вероятность заражения», он может обратиться в поликлинику. Обследование будет производиться в рамках бесплатной медицинской помощи.

Волна паники по поводу китайского коронавируса достигла и Голливуда, где по поводу возможного заражения беспокоятся в том числе и звезды первой величины.

Об этом изданию The Hollywood Reporter рассказали врачи Лос-Анджелеса, подчеркнувшие, что в последние месяцы фактически непрерывно консультируют знаменитостей по вопросам эпидемии.

Так, по словам доктора Лесли Майкельсона, с недавних пор ему приходится вставать в восемь утра даже по воскресеньям — настолько у него много работы.

При этом спутниковые снимки показывают, что уровень загрязнения воздуха в Китае заметно сократился, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные НАСА. Как отмечают в управлении, как минимум частично это объясняется падением производства, вызванным коронавирусом. Многие фабрики в Китае закрываются, чтобы остановить распространение вируса и исключить заражение рабочих

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 89 710 тыс. человек. Из них умерли 3 055 человек, вылечились — 45 390 человек.