«Швырнуть» бомбу на Москву: в Раде рассказали о войне

У Киева нет атомной бомбы, которой можно было бы ударить по России, поэтому Украина будет заниматься «реинтеграцией» Донбасса и Крыма информационными способами – заявил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев.

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Об этом он рассказал в свете планов Киева по запуску телеканала, который будет вещать на Донбасс и Крым и транслировать проукраинский контент.

«Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это — наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», — пояснил украинский парламентарий.

По его словам, подход канала будет отличаться от других ресурсов.

«Конечно, никто не будет на этом канале говорить о «повстанцах», «гражданской войне», вместо «линии разграничения» называть ее «линией любви», российские танки называть «розовыми единорогами, которые приехали к нам с любовью из России», — добавил депутат.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева заявила, что после госпереворота на Украине власти страны пытаются использовать СМИ для влияния на умы и сердца граждан.

«У [экс-президента Украины Петра] Порошенко были свои телеканалы, [нынешний президент Украины Владимир] Зеленский создает свои. Следовательно, искажение реальности будет продолжаться и дальше, вот и все. Только теперь это будет другая кнопка», — убеждена сенатор.

Политолог Виктор Пироженко, в свою очередь, призвал подготовить меры противодействия украинской пропаганде.

«С точки зрения национальной безопасности России — это может при определенном стечении обстоятельств представлять некоторую угрозу. С нашей стороны нужно продумать, естественно, меры контрпропаганды. Какова бы там ни была ложь украинского канала, мы догадываемся, о чем он может вещать — на определенные неустойчивые умы, я не говорю про Россию, тут все в порядке, а на территории ДНР и ЛНР это может воздействовать», — полагает эксперт.

Что касается военной риторики, то в прошлом месяце бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов признался, что Киев не объявляет войну Москве потому, что Россия — это «ядерное государство».

Он также сообщил, что в 2014 году настаивал на введении военного положения в стране (а это не то же самое, что объявление войны), но эта инициатива не была поддержана.

Причиной отклонения предложения стало нежелание властей отменять выборы президента.

«Когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы», — объяснил бывший силовик.

В тот же день российское следствие попросило приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, заочно судимого в России за призывы к терроризму, к девяти годам колонии общего режима. Дело рассматривается Вторым Западным окружным военным судом Москвы.

Как отмечают в Следственном комитете России, экс-министр находится в международном розыске. При этом накануне защитник Гриценко огласил ответ Интерпола, согласно которому международная полиция не будет участвовать в этом деле. На данный момент обвиняемый находится на территории Украины, которая не выдает его российской стороне.

На фоне таких заявлений министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не хочет думать» о возможности российско-украинской войны. Так глава ведомства прокомментировал, в частности, призывы экстремистов на Украине начать войну с Россией.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», — пояснил глава Минобороны РФ.

Стоит добавить, что президент России Владимир Путин считает: разделение Москвы и Киева выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.

«Кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача. Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — считает политик.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли он договорится с Зеленским о «мире и дружбе», глава государства заявил, что «надежда умирает последней».