«Талант и доброта»: как гинеколог загубил пожилую пациентку

Бывшего врача больницы в городе Коряжмы в Архангельской области осудят за смерть пациентки. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

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По данным следователей, трагедия произошла в октябре 2018 года.

В процессе операции по обследованию матки 52-летний Эдуард Авилкин нанес пациентке сквозное ранение, не заметил этого и продолжил операцию. Кроме того, он также задел подвздошную артерию, из-за чего в кровеносную систему попал большой объем воздуха.

«В результате острой массивной внутренней кровопотери и геморрагического шока 68-летняя пациентка скончалась. Проведенная комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть потерпевшей находится в причинно-следственной связи с комплексом дефектов, допущенных обвиняемым на этапе оперативного вмешательства», — сообщает СК.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». В ходе первых допросов Авилкин отказывался признавать свою вину, однако впоследствии во всем сознался и уволился из больницы.

В прокуратуре Архангельской области также пояснили, что бывший акушер-гинеколог занимал пост заведующего отделением в Коряжемской городской больнице. Он имел право осуществлять медицинскую деятельность, а также имел высшую квалификационную категорию по специальности «акушерство и гинекология».

На сайте «Врачи Коряжмы» пользователи также поставили ему навысшую оценку — пять звезд. «Талант и доброта этого врача помогли мне излечить мою болезнь! Эдуарду Валерьевичу вселенское спасибо и здоровья», — написала одна из пользовательниц на другом форуме под названием «Med-Otzyv.ru».

Сейчас обвинительное заключение в отношении экс-гинеколога уже утверждено, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Как только обвиняемый ознакомится с его копией, оно будет направлено в областной суд для рассмотрения по существу.

По данным сайта «Архангельск онлайн», ранее Авилкин занимал пост заместителя главы и начальника управления по социальным вопросам в администрации города Котласа. Тогда он совмещал муниципальную службу в администрации с работой врачом в Котласской центральной городской и Архангельской областной клинической больницах. Позже он стал депутатом Собрания депутатов Котласа.

27 февраля также стало известно о смерти 78-летней Галины Липилиной — матери генерала-майора Андрея Липилина, главы УМВД по Ярославской области. Как объяснял «Газете.Ru» вице-президент Российской медицинской ассоциации Юрий Комаров, трагедия могла произойти в результате неправильного переливания крови.

По данным Telegram-канала «112», пенсионерка поступила на лечение в московскую клинику «Евромедцентр» еще в феврале 2019 года. Во время госпитализации ей понадобилось переливание крови, однако после проведения процедуры у женщины внезапно отказали почки. В результате она впала в кому и скончалась спустя месяц.

Медик Комаров объяснил, что единственной причиной данной трагедии могло послужить то, что врачи по ошибке неправильно определили группу крови Липилиной и перелили ей несовместимую кровь.

«Это действительно врачебная ошибка. Ни один нормальный врач сознательно не допустит подобного в отношении своего пациента. Искать причины в возрасте женщины неразумно — он тут имеет второстепенное значение», — подчеркнул Комаров.

В начале февраля 2020 года глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, что врачебные ошибки и непрофессионализм медработников приводят к более чем 70 тыс. случаев осложнений у пациентов каждый год. По словам чиновника, больные умирают даже при использовании простых лекарств и медоборудования.

«От использования лидокаина в год погибает не менее 25 человек. Это просто лидокаин. За последние пять лет мы потеряли порядка 80 человек. Мы сейчас проходили — скорая помощь, каталки. При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья. Из-за неправильной эксплуатации каталок», — подчеркнул министр на заседании совета ректоров медицинских вузов.

Последнюю полную статистику ранее публиковал СК РФ — в апреле 2019 года ведомство сообщило, что за предыдущий год около 6,6 тыс. человек обратились в Следком с жалобами на низкий уровень оказания медицинской помощи или врачебные ошибки, передавал RT. Это на 9,5% больше, чем в 2017 году — тогда было зарегистрировано лишь чуть более 6 тыс. обращений.

Вместе с тем выросло и количество возбужденных дел по факту преступлений, связанных с врачебными ошибками: в 2017 году их было 1,8 тыс., а в 2018 — более 2 тыс, что на 24% больше. По данным СК РФ, чаще всего роковые ошибки допускают хирурги, анестезиологи-реаниматологи и акушеры-гинекологи.