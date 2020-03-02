«Просто сжевал»: чиновник съел вещдок и подавился

Российский чиновник съел вещдок на глазах у следователей во время задержания по подозрению в получении взятки — и подавился. Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев пытался таким образом избавиться от бумаги, на которой были записаны цифры — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области.

«Он [Журавлев] просто съел, сжевал маленькую бумажку, на которой были цифры», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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На видео, опубликованном Следственным комитетом в Youtube, видно, как во время задержания чиновник схватил со стола бумагу и начал ее жевать, облизывая пальцы. Там же, на записи, показан служебный кабинет заместителя с табличкой, на которой указаны его фамилия, имя, отчество. Кроме того, на кадрах следователи зафиксировали пачку пятитысячных купюр и документы на столе. «Он ест бумагу! Зафиксировано?» — уточняет следователь. В это время чиновник давится съеденным, а один из оперативников стучит ему по спине, чтобы тот откашлялся.

Ранее Октябрьский районный суд Иркутска решил заключить Журавлева под стражу на два месяца. Следствие считает, что 28 февраля иркутский чиновник получил взятку в размере 160 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя. Журавлев, по версии следователей, в обмен на деньги должен был обеспечить бизнесмену беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фитосанитарных сертификатов для экспорта лесной продукции.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ТАСС сообщили, что уголовное дело возбуждено также в отношении ряда других должных лиц, которые уже задержаны. По местам жительства и в кабинетах подозреваемых правоохранители провели обыски, обнаружив деньги, документы. Кроме того, у одного из фигурантов был обнаружен кокаин. Все найденные предметы изъяты.

Таким образом Владимир Журавлев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»), «в» («Получение взятки в крупном размере») части 5 статьи 290 УК РФ.

Пока Журавлев получал в Иркутске взятку, в Москве Пресненский суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Ее поместили под стражу на два месяца. Алешина подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС, ссылаясь на суд.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной <...> меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — отметил собеседник агентства.

По его словам, делом занимаются следователи СК. Следователи считают, что чиновница получила взятку размером в несколько миллионов рублей. Ранее ряд Telegram-каналов сообщал о том, что проходят десятки обысков по делу о госконтракте между МВД России и «Центральным страховым обществом». Ущерб якобы мог составлять порядка 13 млрд руб. Сообщалось, что по этому делу были допрошены глава департамента материального и технического обеспечения МВД России генерал Виталий Сидоренко и Светлана Алешина. Однако официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию об обысках и допросе.