Позитивный эффект: как COVID-19 улучшает экологию

Распространяется по миру

— По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,4 тыс. человек. На КНР, где и началась вспышка инфекции, приходится 80026 случаев заболевания, а число умерших от болезни в Китае возросло до 2912. При этом более 44,4 тыс. человек выздоровели.

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— За пределами материкового Китая число зараженных достигло 8410, увеличившись за минувшие сутки на 1,7 тыс. случаев.

— Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 109 до 129 человек: 54 человека скончались в Иране, 34 — в Италии, 20 — в Южной Корее, 12 — на территории Японии (из них шестеро — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), двое человек в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

— Больше всего больных — 3736 — выявлено в Южной Корее, 1694 — в Италии, 978 — в Иране, на территории Японии — 961, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

— Французский Лувр временно закрыли из-за вспышки в стране коронавируса. Об этом сообщается на странице музея в Twitter. Дирекция Лувра проводит совещание со специалистами в связи с угрозой распространения заболевания, сообщает пресс-служба. Все посетители, которые заранее приобрели билеты, могут вернуть деньги.

— Первый больной новым коронавирусом обнаружился в Тасмании — это гражданин Ирана, прилетевший в город Лонсестон с пересадкой в Мельбурне.

Россия продолжает держать оборону

— В Инфекционной больнице № 1 в Москве лежит пациент с подозрением на коронавирус, однако диагноз пока не подтвержден. Это мужчина прилетевший недавно из Милана и ощутивший недомогание. «В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

— Однако, как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, каждому человеку «нет смысла» проходить проверку на коронавирус, это стоит делать только при наличии симптомов.

По словам министра, если у человека появились признаки заболевания или он вернулся из «очагов, где существует вероятность заражения», он может обратиться в поликлинику. Обследование будет производиться в рамках бесплатной медицинской помощи.

Позитивный эффект

— Спутниковые снимки показывают, что уровень загрязнения воздуха в Китае заметно сократился, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные НАСА. Как отмечают в управлении, как минимум частично это объясняется падением производства, вызванным коронавирусом. Многие фабрики в Китае закрываются, чтобы остановить распространение вируса и исключить заражение рабочих