«Не дышит»: полицейские убили уснувшего в такси рэпера

В Иркутске арестованы двое экс-правоохранителей — они подозреваются в убийстве 24-летнего местного жителя. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла ночью 15 февраля 2020 года. Тогда двое сотрудников ППС применили в отношении молодого человека спецсредство без достаточных на то оснований, после чего тот скончался.

Как написала мать погибшего на своей странице в соцсети Facebook, ночью ее сын ехал из ночного клуба домой на такси, он был сильно пьян и заснул по дороге. После того как водитель подъехал к дому, он не смог его разбудить, после чего обратился за помощью к проезжавшему экипажу ППС. В итоге правоохранители решили пробудить мужчину электрошокером.

«У Димы на телефоне стоял пароль, В общем таксист, не зная, что делать, позвонил своим операторам. Те посоветовали отвезти спящего клиента в полицию. И он повез. По пути ему попался экипаж ППС. Водитель им посигналил и попросил помощи. А дальше…

Двое сотрудников решили «разбудить» сына с помощью электрошокера. Это не помогло. Они заметили, что Дима не дышит, и вызвали скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть. Как позже показало вскрытие, сын умер от острой сердечной недостаточности», — рассказала родственница погибшего сайту kp.ru.

Сразу после этого сотрудниками собственной безопасности МВД по Иркутской области была проведена служебная проверка. По ее результатам сотрудников ППС уволили со службы. В то же время Следственный комитет предъявил бывшим силовикам обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий». Им грозит до 10 лет заключения.

В настоящее время бывшим правоохранителям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как рассказала мать погибшего, ее сын увлекался рэпом, записывал свои песни под псевдонимом Poveсa. По ее сведениям, в тот вечер он поехал в ночной клуб на выступление своих друзей. «Торопился и попросил вызвать ему такси до заведения. Я его проводила, и больше в ту ночь мы не созванивались», — уточнила женщина.

Ночью ей позвонил участковый и сообщил о гибели сына. «Спортом Дима не занимался, разве что водой холодной иногда обливался, но проблем с сердцем у него не было. Его главным увлечением была музыка. Еще он подрабатывал барменом и администратором. Обвинять полицейских и говорить, виновны они в гибели моего сына или нет, я пока не могу.

Я не говорю, что вся наша полиция плохая. В то же время у меня возникает резонный вопрос: а имели они вообще право применять электрошокер в отношении человека, который не несет для сотрудников никакой опасности?» — сказала она.

Врач кардиолог Анна Черкашина пояснила, что удар электрошокером действительно мог стать провоцирующим фактором для возникновения внезапной сердечной смерти. Тем более, учитывая, что мужчина находился в состоянии крайнего алкогольного опьянения.

Отметим, что закон «О полиции» относит электрошокер, а также резиновые дубинки и наручники к спецредствам — их можно применять только в определенных случаях: для предотвращения совершения преступлений и нападений на сотрудников.

Как рассказал «Газете.Ru» председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин, электрошокеры правоохранители используют очень редко — в основном, чтобы отпугнуть агрессивных животных.

«А для человека, если он пьяный был, то по нему очень сложно применять меры воздействия и задержания — он не ощущает боли. Иркутских полицейских, я уверен, посадят. Если бы мужчина оказывал сопротивление, то да. Но он спал пьяный, и в этой ситуации надо было скорую помощь вызывать. Они что, не могли вторую дверь открыть и вытащить его? Это издевательство фактически», — заключил Пашкин.