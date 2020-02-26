«Просто так дубинкой не молотят»: Путин о протестах в Москве

Призывы убивать детей сотрудников Росгвардии возмутительны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС.

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«Кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что росгвардейцы защищают интересы государства, общества и «конкретных граждан». По мнению российского лидера, призывы к убийствам могут «разбалансировать ситуацию в стране так, что мало не покажется».

Также он прокомментировал вопрос журналиста Андрея Ванденко о «ранимости и хрупкости» сотрудников правоохранительных органов, которые пострадали после летних протестов в столице. «Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать. Они <...> завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях», – подчеркнул Путин.

Президент добавил, что «дубинкой просто так никто не молотит», и если люди действуют по закону, то их «защищать должны». Наконец, Путин заявил, что граждане на митингах должны действовать в рамках законодательства, не допуская «погромов».

«Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться», – подытожил он.

Кроме того, Путин прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова, которому подкинули наркотики столичные полицейские. «Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение. Это уже хорошо. Ситуация развивается, работают правоохранители. Здесь не нужна никакая суета и спешка», — заявил российский лидер. Напомним, что после задержания Голунова развернулась широкая общественная кампания в его поддержку. Возле здания ГУМВД по Москве проходили множественные одиночные пикеты.

В конце лета 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, произошли в Москве во время несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму 27 июля.

В так называемом «московском деле» фигурируют более 10 обвиняемых. Дела в отношении некоторых из них были выделены в отдельные производства и рассмотрены в кратчайшие сроки.

Одного из фигурантов — Кирилла Жукова осудили на 3 года колонии за то, что он пытался поднять забрало шлема силовика и задел его подбородок. Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии за то, что он бросил мусорную урну в сторону сотрудника Росгвардии. Коваленко признался в содеянном, но заявил, что бросил мусорку не для того, чтобы причинить вред силовику.

Иван Подкопаев получил 3 года колонии за то, что распылил перцовый баллончик в лица полицейских и росгвардейцев. Данилу Беглеца суд приговорил к 2 годам колонии за то, что он потянул за руку полицейского, задерживавшего протестующих.

Константина Котова признали виновным в неоднократном нарушении установленного порядка проведения акций (ст. 212.1 УК) и приговорили к 4 годам колонии. Впоследствии дело Котова отправили на пересмотр по решению Конституционного суда РФ. Путин, комментируя это, заявил ТАСС, что будучи гарантом Конституции, имеет на это право и «должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике».

Блогеру Владиславу Синице дали 5 лет колонии за экстремизм с угрозой применения насилия. Мужчина написал твит, в котором, по мнению следствия, призывал к ненависти и жестокости по отношению к детям силовиков.

Наконец, актер Павел Устинов получил срок в 3,5 года за то, что при его задержании силовик вывихнул плечо. При этом Устинов утверждает, что в акции вовсе не участвовал.

После широкой кампании по поддержке Устинова дело было пересмотрено — Мосгорсуд изменил приговор 23-летнему актеру. После того, как в ходе заседания были рассмотрены дополнительные материалы, суд принял решение смягчить наказание до одного года условно. Cуд также рассмотрели новые видеозаписи задержания, с которыми ранее отказался ознакомиться суд первой инстанции.

Владимир Путин в конце августа заявил, что «Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан».

«События, о которых вы говорите, не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности. Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер. Тоже под политическими лозунгами. Имеют тяжелые последствия для их участников», — сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что в Европе на акциях протеста гибнут люди и получают ранения тысячи человек. Недовольным президент порекомендовал обращаться в суд.