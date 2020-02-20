«От руки»: Соколов написал роман о любви с аспиранткой

Адвокат семьи Ещенко, которая представляет в суде интересы убитой историком Олегом Соколовым аспирантки, запретила обвиняемому общаться с потерпевшей стороной. Об этом защитник экс-доцента СПбГу Александр Почуев рассказал «Газете.Ru».

«Бакшеева запретила нам общаться с семьей потерпевшей, прислала письменное уведомление. Этот условие и так было соблюдено нами в силу закона, который запрещает общаться с оппонентами без присутствия адвоката.

Хотя в нашем случае, учитывая признание вины, такого противостояния быть не должно», — заявил Почуев.

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Он также отметил, что в связи с этим обстоятельством публикация романа Соколова под названием «Любовь», в котором он рассказывает о своих взаимоотношениях с убитой аспиранткой, может осложниться.

«Олег Соколов писал свой роман от руки, после чего пересылал материалы секретарю, которая печатала текст уже на компьютере. Сейчас роман находится на правках. Что касается публикации, то этот вопрос будет решаться уже после согласования с семьей погибшей. Я не исключаю такого варианта, что они запретят его печатать — безусловно, их мнение будет учтено», — пояснил адвокат.

В издательстве «Эксмо» уже выразили уверенность, что книга Соколова определено вызовет интерес у потенциальных публикаторов. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель одного из его отделов Евгений Соловьев.

«В том, что найдется издательство, которое возьмется за публикацию этой книги, я не сомневаюсь. Его книга, посвященная Наполеону, была сметена с полок почти в момент. Репутация – это довольно сложный вопрос, здесь же популяризации убийства никакой нет. В данном случае издатель представит тот продукт, который ожидает аудитория. Я думаю, что такое произведение будет продаваться гораздо лучше, чем книги абсолютно неизвестного автора», — подчеркнул Соловьев.

По мнению представителя издательства, глобальный успех вряд ли ожидает Соколова после публикации романа.

«Скорее всего, на хайпе прибавит это ему очков. Но в том, что это будет бесталанное произведение, я не сомневаюсь. Ему довольно много лет, он никак не проявил себя в прозе. Я подозреваю, что у человека появилось довольно много свободного времени. У него наверняка появилось желание как-то оправдаться, очиститься посредством бумаги и пера», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Сейчас обвиняемый в убийстве девушки Олег Соколов активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания. По словам Почуева, в скором времени сторона защиты экс-доцента планирует подать ходатайство о проведении дополнительной фармакологической экспертизы касательно препаратов, которые историк принимал накануне и в день трагедии.

«Проведенная экспертиза установила общую вменяемость, но в то же время выявила некоторые аффективные свойства личности Соколова. В частности, установила наличие длительной психотравмирующей ситуации. Ранее выявление этих особенностей не ставилось отдельным вопросом, теперь они будут заявлены мной как защитником», — заключил Почуев.

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала 63-летнего историка Соколова вменяемым, сообщала «Фонтанка». Согласно заключению экспертов исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, экс-доцент СПбГУ находился в здравом уме, когда душил жертву и стрелял в нее.

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», – указали специалисты учреждения в заключении.

Экспертиза также не выявила у Соколова аффективные расстройства – такие, как депрессия, а также биполярное и маниакальное расстройство. Помимо этого, специалисты опровергли тот факт, что историк мог решиться на преступление из-за оскорбительного поведения Ещенко, о котором он говорил ранее. По их мнению, Соколову «чуждо сильное душевное волнение», писала «Фонтанка».

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери погибшей Галины Ещенко, подтвердила результаты данной экспертизы. В свою очередь юрист Александр Почуев, клиентом которого является Соколов, назвал информацию об экспертизе провокацией, сообщал «Пятый канал».

«По факту самой экспертизы хочу сказать, что никаких чудес мы не ждали. <...> В целом, у меня нет сомнения, что Олег Валерьевич вменяемый, но дьявол кроется в деталях. Например, была ли какая-то психотравмирующая ситуация», — подчеркнул адвокат.

Анастасия Ещенко была убита 7 ноября выстрелами в голову из обреза. По версии следствия, между ней и 63-летним экс-преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым произошел конфликт. После убийства подозреваемый спрятал труп девушки в своей квартире на набережной Мойки, а 9 ноября, напившись, расчленил тело жертвы и решил выбросить останки в реку. Именно тогда он был задержан с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские кисти. По факту преступления было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).