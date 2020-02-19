«Я подкинул наркотики Голунову»: экс-полицейский признал вину

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину», — сказал адвокат Алексей Коврижкин, передает «Интерфакс».

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Сам Ляховец намекнул, что дело Голунова выходит за пределы здания Басманного суда и МВД.

«Я полностью отрицаю вину. Все знают, что ситуация с Голуновым политическая, а не правовая. Всем известно: то, что отпустили Голунова, — это не заслуги адвоката и не заслуга Голунова. Это акт возмездия пяти сотрудникам МВД. Данная мера [арест] — это давление на меня, мне уже вчера сказали сотрудники УСБ, что у меня будут «особенные условия», если я не дам определенные показания», — указывал фигурант.

Накануне стало известно, что руководство МВД уже нашло претендента на пост главы управления ЗАО — ранее это должность занимал генерал-майор полиции Андрей Пучков, которого уволили за незаконное уголовное преследование Голунова. Кандидатом на данный пост считается генерал-майор Анатолий Фещук — он сейчас возглавляет управление полиции по СЗАО.

Скандальное увольнение Андрея Пучкова произошло в июне прошлого года.

Глава МВД Владимир Колокольцев попросил президента страны Владимира Путина уволить Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина, так как ведомство признало, что причастность Голунова к сбыту наркотиков не доказана.

Вслед за Пучковым отправился в отставку по выслуге лет начальник полиции, замглавы управления МВД по Западному округу полковник Игорь Петухов. После его ухода временно исполняющим обязанности руководителя управления стал полковник полиции Денис Маслов.

Голунова задерживали именно полицейские из ЗАО. Журналист утверждает, что оперативники применяли к нему физическое насилие, а главное — подбросили ему наркотики. В январе нынешнего года Басманный районный суд Москвы отправил всех силовиков, участвовавших в задержании, под арест до 29 марта.

Среди обвиняемых числятся экс-глава антинаркотического отделения УВД по ЗАО Игорь Ляховец и его бывшие подчиненные Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Уголовное преследование ведется по статье о превышении полномочий при задержании Голунова, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Также частично признал вину в незаконном задержании журналиста бывший сержант полиции Уметбаев — он не стал отрицать, что дал Голунову пощечину.

«Уметбаев превысил свои служебные полномочия. Вину в сговоре он не признал, потому что остальных правонарушений не совершал. К сожалению, произошла ситуация неправильная, когда он нанес удар потерпевшему. Больше он ни в чем участия не принимал», — заявил адвокат бывшего силовика.

В начале нынешнего месяца прокуратура Западного округа Москвы направила извинения Голунову за незаконное уголовное преследование, об этом сообщили в ведомстве.

Между тем сам журналист заявил, что не получил никакого письма — по его словам, правоохранители разослали пресс-релиз с извинениями прежде, чем обратились к нему.

«Ах, отправили по «Почте России»? Ну, клево вам! <…> Ловите стажера, он, стараясь говорить очень официально, звонит мне, я слушаю его две минуты, а потом вы нажимаете кнопку «отправить». И все довольны. <..> Если у пресс-службы нет никаких специальных задач по подрыву репутации правоохранительных органов, позвоните мне. Мы вместе придумаем, как лучше всего это сделать. Я не злобный и вполне себе контактный», — возмутился Голунов в своем Telegram-канале.

Он также сравнил данный инцидент с ситуацией, когда еще в июне 2019 года следователь УВД по ЗАО Игорь Лопатин передавал материалы уголовного дела о хранении наркотиков в столичный главк Следственного комитета, но, по словам Голунова, забыл официально уведомить его об этом.

«Понимает, что забыл официально уведомить меня о возбуждении уголовного дела и сейчас ему влетит, идет в соседний кабинет, печатает письмо и отправляет его задним числом», — рассказал журналист.

14 февраля Голунов все-таки получил письмо от прокуратуры.