Четыре беглеца: в Петербурге главврач уволился из-за коронавируса

Главврач боткинской больницы уволился после скандала с побегом пациентов

Алексей Яковлев, 25 лет занимавший должность главврача петербургской больницы им. Боткина, покинул свой пост. Официально причины ухода не сообщаются, однако он произошел на фоне побега из клиники четырех пациентов с подозрением на коронавирус. Двое сбежавших вернулись в стационар добровольно, остальные — принудительно, по решению суда. Кроме того, уже не первый год пациенты больницы жалуются на плачевное состояние лечебных корпусов.

Главврача больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Алексея Яковлева сняли с поста. Он проработал в клинике 40 лет. Увольнение произошло на фоне побега из больницы четырех пациентов, которых поместили на двухнедельный карантин с подозрением на коронавирус.

Одна из них, 32-летняя петербурженка Алла Ильина, самостоятельно покинула стационар 8 февраля, пробыв там всего два дня. По данным местного Роспотребнадзора, женщина прилетела из Китая 30 января — уже 4 февраля она обратилась в больницу №32 с повышенной температурой. Оттуда ее госпитализировали в клинику Боткина, пообещав, что там она пробудет всего один день. «Если можно так выразиться, людям просто надо было поставить галочку, — расскажет позже Ильина в ходе заседания суда о ее побеге. — Я даже слышала реплики вроде: «ну вам что, сложно провести ночь в Боткина?».

После суток в медучреждении женщине сообщили, что вместо обещанного дня ей придется провести там еще две недели. Ильина умоляла медиков отпустить ее домой, а после отказа и консультации с адвокатом Виталием Черкасовым решила уйти самостоятельно.

Черкасов объяснил, что «изначально медики повели себя неправильно». «Любая госпитализация предполагает письменное информирование человека», — пояснял юрист изданию «Новая газета».

Подробности побега Ильина спустя четыре дня раскрыла в посте в Instagram, где назвала свою палату «чумным боксом». «Я разобрала короб электронного замка, разомкнула провода, взяла свои вещи и по коридору прошла в сторону, где расположен лифт, но дверь там оказалась заперта. Я в панике начала бегать по коридору, но других выходов не было. Привели новую «жертву», тогда я проскочила», — написала Ильина.

Несмотря на то что в России нет ответственности за побег из больницы, в Комитете по здравоохранению поступок Ильиной сочли нарушением 19.5 КоАП «Невыполнение в срок предписания органа, осуществляющего государственный и муниципальный надзор».

По решению Петроградского районного суда 17 февраля беглянку принудительно вернули в боткинскую больницу для полного обследования. Там она пробудет минимум до 19 февраля.

Помимо нее 14 февраля из стационара сбежали еще три пациента. По информации портала «Фонтанка», речь идет о 23-летнем Игоре, 18-летней Ольге и 32-летней Анне. Однако позже мужчина и девушка вернулись в больницу сами, а вот Анна Рыбакова отказалась возвращаться в карантинный блок.

19 февраля в Невском районном суде прошло заседание, на котором рассматривалось исковое заявление о ее принудительной госпитализации. Однако Рыбакова в зал суда не явилась. По словам адвоката, представляющего интересы беглянки, были приняты не все меры по ее извещению. Судья Светлана Петий приняла решение рассмотреть дело в отсутствии подсудимой. Заседание сделали закрытым, сославшись на медицинскую тайну. В итоге суд постановил принудительно поместить Рыбакову под медицинское наблюдение в инфекционную больницу имени Боткина сроком не менее чем до 24 февраля.

Несмотря на нашумевший инцидент с побегами, власти утверждают, что глава боткинской больница Яковлев ушел по собственному желанию. Сам главврач в разговоре с газетой «Петербургский дневник» подтвердил факт увольнения, отметив: «Все взрослые люди и все понимают, в чем она».

Временно исполняющим обязанности главврача назначен Иван Федуняк, сообщили в комитете по здравоохранению. Ранее он занимал должность заместителя главного врача по медицинской части. Какой срок медик будет исполнять новые обязанности, не уточняется. По словам Яковлева, и он не останется без работы. Бывший главврач продолжает заведовать кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии на медицинском факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

Алексей Яковлев — заслуженный врач РФ, член Европейской ассоциации гастроэнтерологов, а также методической комиссии министерства здравоохранения по инфекционным болезням. В боткинской больнице он проработал 40 лет — с 1980 года. Должность главного врача занимал с 1994 года.

Побеги не первый скандал за время нахождения Яковлева на посту. Только накануне, 18 февраля, пациентка Наталья Царакова обратилась в больницу Боткина с болью в горле и подозрением на рецидив абсцесса. Ей поставили диагноз — ангина, но это не убедило девушку. Она попросила сделать КТ за ее счет и сменить доктора. По словам Цараковой, врач Наала Джугелия накричала на нее и швырнула медицинским шпателем. Пациентка сообщила о произошедшем на своей странице в Instagram, назвав Джугелию «хабальным существом» и «тупорылым непробиваемым лекарем». Та потребовала компенсацию за оскорбления и подала иск в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.

Еще одна проблема — состояние больничных корпусов. Еще в 2004 году было принято решение о переезде клиники в окраинные районы Петербурга. Однако сроки окончания строительных работ на новом месте неоднократно переносились. В итоге новые корпусы на Пискаревском проспекте начали работать только весной 2017 года. При этом переехали не все корпусы.

Уже 19 декабря 2019 года во время пресс-конференции с Владимиром Путиным вновь заговорили о плачевном состоянии корпусов, которые продолжают функционировать в центре Петербурга на Миргородской. Журналистка Екатерина Надольская вспомнила слова премьера Дмитрия Медведева о российских медучреждениях: «в сарае лечить людей невозможно».

По словам Надольской, в больнице Боткина «битые стекла, мыши и тараканы». Путин ответил, что информации о планах реконструировать клинику нет, однако пообещал поговорить о данной проблеме с губернатором Александром Бегловым. Позже Беглов сообщил, что город поэтапно будет выделять деньги и вести реставрационные работы. Для этого, по его словам, потребуется 2,5 млрд рублей.