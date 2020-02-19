Четыре беглеца: в Петербурге главврач уволился из-за коронавируса

Главврача больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Алексея Яковлева сняли с поста. Он проработал в клинике 40 лет. Увольнение произошло на фоне побега из больницы четырех пациентов, которых поместили на двухнедельный карантин с подозрением на коронавирус.

Реклама

Одна из них, 32-летняя петербурженка Алла Ильина, самостоятельно покинула стационар 8 февраля, пробыв там всего два дня. По данным местного Роспотребнадзора, женщина прилетела из Китая 30 января — уже 4 февраля она обратилась в больницу №32 с повышенной температурой. Оттуда ее госпитализировали в клинику Боткина, пообещав, что там она пробудет всего один день. «Если можно так выразиться, людям просто надо было поставить галочку, — расскажет позже Ильина в ходе заседания суда о ее побеге. — Я даже слышала реплики вроде: «ну вам что, сложно провести ночь в Боткина?».

После суток в медучреждении женщине сообщили, что вместо обещанного дня ей придется провести там еще две недели. Ильина умоляла медиков отпустить ее домой, а после отказа и консультации с адвокатом Виталием Черкасовым решила уйти самостоятельно.

Черкасов объяснил, что «изначально медики повели себя неправильно». «Любая госпитализация предполагает письменное информирование человека», — пояснял юрист изданию «Новая газета».

Подробности побега Ильина спустя четыре дня раскрыла в посте в Instagram, где назвала свою палату «чумным боксом». «Я разобрала короб электронного замка, разомкнула провода, взяла свои вещи и по коридору прошла в сторону, где расположен лифт, но дверь там оказалась заперта. Я в панике начала бегать по коридору, но других выходов не было. Привели новую «жертву», тогда я проскочила», — написала Ильина.

Несмотря на то что в России нет ответственности за побег из больницы, в Комитете по здравоохранению поступок Ильиной сочли нарушением 19.5 КоАП «Невыполнение в срок предписания органа, осуществляющего государственный и муниципальный надзор».

По решению Петроградского районного суда 17 февраля беглянку принудительно вернули в боткинскую больницу для полного обследования. Там она пробудет минимум до 19 февраля.

Помимо нее 14 февраля из стационара сбежали еще три пациента. По информации портала «Фонтанка», речь идет о 23-летнем Игоре, 18-летней Ольге и 32-летней Анне. Однако позже мужчина и девушка вернулись в больницу сами, а вот Анна Рыбакова отказалась возвращаться в карантинный блок.

19 февраля в Невском районном суде прошло заседание, на котором рассматривалось исковое заявление о ее принудительной госпитализации. Однако Рыбакова в зал суда не явилась. По словам адвоката, представляющего интересы беглянки, были приняты не все меры по ее извещению. Судья Светлана Петий приняла решение рассмотреть дело в отсутствии подсудимой. Заседание сделали закрытым, сославшись на медицинскую тайну. В итоге суд постановил принудительно поместить Рыбакову под медицинское наблюдение в инфекционную больницу имени Боткина сроком не менее чем до 24 февраля.

Несмотря на нашумевший инцидент с побегами, власти утверждают, что глава боткинской больница Яковлев ушел по собственному желанию. Сам главврач в разговоре с газетой «Петербургский дневник» подтвердил факт увольнения, отметив: «Все взрослые люди и все понимают, в чем она».

Временно исполняющим обязанности главврача назначен Иван Федуняк, сообщили в комитете по здравоохранению. Ранее он занимал должность заместителя главного врача по медицинской части. Какой срок медик будет исполнять новые обязанности, не уточняется. По словам Яковлева, и он не останется без работы. Бывший главврач продолжает заведовать кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии на медицинском факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

Алексей Яковлев — заслуженный врач РФ, член Европейской ассоциации гастроэнтерологов, а также методической комиссии министерства здравоохранения по инфекционным болезням. В боткинской больнице он проработал 40 лет — с 1980 года. Должность главного врача занимал с 1994 года.

Побеги не первый скандал за время нахождения Яковлева на посту. Только накануне, 18 февраля, пациентка Наталья Царакова обратилась в больницу Боткина с болью в горле и подозрением на рецидив абсцесса. Ей поставили диагноз — ангина, но это не убедило девушку. Она попросила сделать КТ за ее счет и сменить доктора. По словам Цараковой, врач Наала Джугелия накричала на нее и швырнула медицинским шпателем. Пациентка сообщила о произошедшем на своей странице в Instagram, назвав Джугелию «хабальным существом» и «тупорылым непробиваемым лекарем». Та потребовала компенсацию за оскорбления и подала иск в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.

Еще одна проблема — состояние больничных корпусов. Еще в 2004 году было принято решение о переезде клиники в окраинные районы Петербурга. Однако сроки окончания строительных работ на новом месте неоднократно переносились. В итоге новые корпусы на Пискаревском проспекте начали работать только весной 2017 года. При этом переехали не все корпусы.

Уже 19 декабря 2019 года во время пресс-конференции с Владимиром Путиным вновь заговорили о плачевном состоянии корпусов, которые продолжают функционировать в центре Петербурга на Миргородской. Журналистка Екатерина Надольская вспомнила слова премьера Дмитрия Медведева о российских медучреждениях: «в сарае лечить людей невозможно».

По словам Надольской, в больнице Боткина «битые стекла, мыши и тараканы». Путин ответил, что информации о планах реконструировать клинику нет, однако пообещал поговорить о данной проблеме с губернатором Александром Бегловым. Позже Беглов сообщил, что город поэтапно будет выделять деньги и вести реставрационные работы. Для этого, по его словам, потребуется 2,5 млрд рублей.