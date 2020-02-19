Чиновник-экстремал: экс-глава минздрава найден мертвым

Экс-глава министерства здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев погиб во время экстремальных развлечений. Об этом сообщается на сайте региональной Госавтоинспекции.

По данным управления по обеспечению безопасности дорожного движения, 18 февраля в дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району поступило сообщение о ДТП с 55-летним пострадавшим в районе села Соляное Черлакского района.

«Предварительно сотрудниками полиции установлено, что 17 февраля водитель, мужчина 1964 г.р., управляя самоходным транспортным средством «Skandik», двигаясь по полю в районе лесополосы в 3 км от с. Соляное, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на себя», — указано в сообщении.

Реклама

В результате происшествия водитель погиб на месте — его тело было найдено под перевернувшимся снегоходом и опознано. Как уточняет Telegram-канал «ОмскЦентрСилы», первой тревогу о пропаже экс-министра, не вернувшегося домой после катания на снегоходе, проявила его жена. «Заявление о пропаже бывшего чиновника подала в полицию его супруга еще в понедельник», — сообщил источник канала.

Как оказалось, изначально причин для беспокойства у супруги Ерофеева не было — снегоход являлся его давним увлечением, он умел управлять им профессионально. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на его странице в соцсети «ВКонтакте» в 2018 году. На нем экс-глава регионального Минздрава ведет съемку за рулем внедорожной техники. При этом вопрос соблюдения правил безопасности во время видеозаписи остается открытым — одной рукой министр управлял транспортом, другой вел съемку.

По факту случившегося накануне полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия. По информации ТАСС, свое расследование также проводит региональный СК.

Прощание с Ерофеевым состоится завтра, 20 февраля, с 11:00 до 12:30 по местному времени в Доме ветеранов на улице Партизанской, сообщил региональный минздрав.

Юрий Ерофеев родился в 1964 году. На должность министра здравоохранения Омской области он пришел в июне 2008 года, после чего возглавлял ведомство на протяжении четырех лет.

В 2011 году министр стал фигурантом уголовного дела по факту махинаций при закупке томографов для областной клинической больницы и онкологического диспансера. Ему было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ «Халатность», сообщал СУ СК России по Омской области.

По данным следователей, из-за приобретения томографов по завышенной стоимости региональному бюджету был причинен крупный ущерб — свыше 11 млн руб. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Впоследствии дело закрыли из-за истечения срока давности.

С 2012 года Ерофеев оставил свой пост и устроился главным научным сотрудником отдела гигиены окружающей среды и здоровья населения ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены». В январе 2017 года он был назначен главврачом Большеуковской центральной районной больницы, однако позже уволился.

В начале февраля 2020 года в результате ЧП с транспортным средством также погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Он оказался зажат в кабине вертолета, потерпевшего крушение в Татарстане.

Вместе с ним на борту находились его помощник и пилот. Как сообщали в региональном Минздраве, они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

«Второй пострадавший в авиакатастрофе перевезен в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, на данный момент ему проводят диагностические и лечебные мероприятия. Оба пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии», — отмечали в министерстве.

В экстренных службах РИА «Новости» уточняли, что авария произошла в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища — в 30 км от Казани. По информации пресс-службы МЧС, вертолет Bell 407 летел из населенного пункта Левашево Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». В числе основных причин катастрофы рассматриваются ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия.