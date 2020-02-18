«Вплоть до меню»: как закон о бесплатном питании изменит школы

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

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Теперь его передадут в Совет Федерации, а следом — на подписание президенту России Владимиру Путину. Если инициатива вступит в силу, то школьников будут кормить не менее одного раза в день.

Финансироваться данное нововведение будет из бюджета всех уровней властей: федерального, регионального и местного. Также регионы будут получать субсидии из федерального бюджета. Кроме того, данным законом вводится понятие «здоровое питание» — в пояснении к термину авторы проекта указали принципы организации качественного приема пищи для детей, а также ввели новые правила для учебных заведений.

«Например, образовательное учреждение обязано будет опубликовать на своем сайте в интернете информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню. Это будет абсолютно прозрачная схема»,

— рассказывал член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Часть школ перейдут на бесплатное питание уже в сентябре этого года, пояснили в нижней палате парламента, — полностью переход завершится к сентябрю 2023 года. В пояснительной записке к проекту его авторы указали, что данное нововведение необходимо в связи с тем, что самым распространенным заболеванием среди детей являются болезни органов пищеварения — 19,8% от всех несовершеннолетних страдают от этого недуга.

Отметим, что законопроект был внесен на рассмотрение спикером Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и руководителями всех фракций нижней палаты парламента.

В создании законопроекта участвовал и президент России — 1 февраля он внес правки в инициативу после ее первого чтения, добавив, как раз, пункт о финансировании из бюджетов всех уровне власти, а также о том, что еду школьникам должны выдавать не реже, чем пять дней в неделю.

При этом, по словам российского лидера, изначально предложенная им инициатива не получила одобрение. «Все были против», — отметил Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», добавив, что из-за этого шаги к разработке законопроекта «дались непросто».

Сам законопроект был внесен с целью реализации послания Федеральному собранию президента РФ, прошедшего 15 января 2020 года.

«В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставлять уже с 1 сентября 2020 года, остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием», — заявил тогда Путин.

При этом еще в послании российский лидер отметил, что данная тема вызывает «большие дискуссии» у чиновников — изначально их возмутило, что дети из семьи с «приличными и маленькими доходами» будут получать одинаковое питание.

«В этом, конечно, есть логика, это правда, но есть и логика тоже, характерная для нашего общества, — все должны себя чувствовать в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут», — заключил президент.

Вскоре в Минпросвещения РФ заявили, что на реализацию данного нововведения только в период с сентября по декабрь 2020 года уйдет около 26 млрд рублей. Уточнялось, что из этих средств 18,5 млрд рублей будут взяты из федерального, а оставшиеся 7,5 млрд — из региональных бюджетов.

«Надеюсь, что постановление быстро пройдет все необходимые согласования, и 6,8 миллиона школьников, а именно столько детей у нас учатся в первых-четвертых классах, будут получать качественное горячее питание. Средства на это выделят из федерального и региональных бюджетов. Мы проследим, чтобы регионы ответственно отнеслись к этим деньгам», – отмечал министр просвещения Сергей Кравцов.

Между тем вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на организацию горячего питания для учеников младших классов за те же четыре месяца 2020 года уйдет 21 млрд рублей. «Потом эта цифра будет возрастать до 43 и более миллиардов рублей, она тоже зависит от контингента обучающихся в первых и четвертых классах», — пояснила парламентарий.