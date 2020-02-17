Собрался на пенсию: начальник полиции Москвы подал в отставку

Начальник полиции по Москве генерал-майор Сергей Плахих подал рапорт об отставке, сообщили в МВД РФ — он решил покинуть пост в связи с выходом на пенсию. Когда рапорт будет подписан, неизвестно.

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Одним из кандидатов на место начальника полиции стал руководитель управления МВД по Центральному административному округу Москвы генерал-майор Игорь Зиновьев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в столичном главке МВД, а также собеседника, близкого к центральному аппарату министерства.

Должность Зиновьева может занять руководитель управления полиции по Одинцово Алексей Школкин.

56-летний Сергей Плахих служил в правоохранительных органах с 1985 года. Сначала он работал в МВД Киргизской ССР — следом с 1991 по 1993 год занимал руководящие должности в милиции Бишкека. Позже ушел в управление МВД по Саратовской области.

Ближе к столице перебрался на должность главы криминальной милиции города Железнодорожный в 2000 году. Затем стал главой милиции по району Новокосино и криминальной милиции по Восточному округу Москвы.

Уже в 2011 году стал начальником УВД по ВАО, а в 2016 году — главой УМВД по Калужской области. Затем Плахих назначили на должность начальника полиции Москвы.

Изменения, по предварительным данным, ждут и другие округа — так, согласно информации собеседника, в МВД нашли нового главу УМВД по ЗАО — ранее это должность занимал генерал-майор полиции Андрей Пучков, которого уволили за незаконное уголовное преследование в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Кандидатом на данный пост считается генерал-майор Анатолий Фещук — он сейчас возглавляет управление полиции по СЗАО.

Скандальное увольнение Андрея Пучкова произошло в июне 2019 года. Тогда глава МВД Владимир Колокольцев попросил президента Владимира Путина уволить Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина, так как ведомство признало, что причастность Голунова к делу о сбыте наркотиков не доказана, сообщалось на сайте Кремля.

Вслед за Пучковым ушел в отставку по выслуге лет начальник полиции, замглавы управления МВД по Западному округу полковник Игорь Петухов. После его ухода временно исполняющим обязанности руководителя управления стал полковник полиции Денис Маслов.

Дело в том, что Голунова задерживал полицейские из ЗАО, после чего они увезли его в УВД по ЗАО. Журналист утверждал, что оперативники применяли к нему физическое насилие, а главное — подбросили ему наркотики.

30 января Басманный суд Москвы отправил всех силовиков, участвовавших в задержании, под арест до 29 марта. Среди обвиняемых числятся экс-глава антинаркотического отделения УВД по ЗАО Игорь Ляховец и его бывшие подчиненные Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Уголовное преследование ведется по статье о превышении полномочий при задержании Голунова, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Единственным, кто частично признал вину в незаконном задержании Голунова, стал бывший сержант полиции Уметбаев — он не стал отрицать, что дал журналисту пощечину.

«Уметбаев превысил свои служебные полномочия. Вину в сговоре он не признал, потому что остальных правонарушений не совершал. К сожалению, произошла ситуация неправильная, когда он нанес удар потерпевшему. Больше он ни в чем участия не принимал», — заявил адвокат бывшего правоохранителя, передавал RT.

При этом защита Годунова считает организатором уголовного дела Ляховца, который якобы создал «преступную группировку» по привлечению к уголовной ответственности журналиста.