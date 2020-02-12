Купить не получится: как усилят контроль за техосмотром

Минтранс планирует разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать итоговый документ о техническом осмотре автомобиля в случае обнаружения нарушений. Соответствующий проект изменений, которые будут внесены в правила прохождения техосмотра, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно постановлению, «должностные лица» ГИБДД получат право аннулировать диагностическую карту, в случае, если машина диагностику не проходила, либо технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

После этого автоинспектор должен будет уведомить о случившемся страховую компанию, а также добиться привлечения к ответственности оператора ТО.

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Нововведения должны вступить в силу уже 8 июня текущего года вместе с новым законом о техосмотре (обновленная редакция 170-ФЗ). Благодаря нему автомобилисты больше не смогут покупать диагностические карты без предоставления автомобилей. Сейчас такая услуга в Москве может обойтись в 1–1,2 тыс. руб. и, по оценкам Минэкономики, активно используется среди 80% нынешних автовладельцев.

По новым правилам процесс диагностики будет фиксироваться на фото — причем в три этапа. Так, автомобиль будут снимать перед процедурой, во время нее и в конце, после чего снимки будут передаваться для хранения в «облако» МВД.

К слову, накануне МВД заявили о возможном переходе на единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). В ней будут храниться цифровые диагностические карты. По предварительным данным, ведомство планирует создать сервис, который позволит гражданам по VIN (идентификационный номер транспортного средства) в любой момент проверить срок действия диагностической карты, название оператора, проводившего диагностику машины, а также пробег автомобиля, зафиксированный на последней диагностике.

С 27 июля заработают и новые штрафы, прописанные в КоАП.

Они коснутся тех, кто хочет ездить на машине без техосмотра — в случае, если нарушителя зафиксируют камеры, ему придется заплатить 2 тыс. рублей. Наказание будет также предусмотрено и для операторов, торгующих диагностическими картами без фактических проверок автомобилей.

В проекте не прописано, что должны будут сделать страховые компании после того, как получат информацию об аннулировании диагностической карты автомобилистов. Но, по мнению экспертов, наиболее правильным вариантом для страховщиков будет отзыв полиса.

«По закону об ОСАГО полис выдается только при наличии диагностической карты. Если нет карты, то нет и полиса», — пояснил «Коммерсанту» гендиректор союза операторов ТО «Техэксперт» Сергей Зайцев.

В то же время, согласно закону об ОСАГО, компания не может расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке. Для этого ей придется обращаться в суд. «Единственное, что сможет сделать страховщик — обратиться в суд для прекращения договора. Для таких случаев нужно вводить отдельную процедуру», — рассказал изданию заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

При этом ввиду новых правил для водителей должна заработать единая система информирования об аннулировании диагностических карт, уверен гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко. «Водитель будет ездить, ничего не зная, насобирает штрафов или попадет в ДТП и получит регрессный иск со стороны страховщика за управление автомобилем, не прошедшим ТО», — заявил он «Коммерсанту».

Согласно проекту постановления, теперь усиленный контроль будет введен и за транспортными средствами, использующими газовое топливо.

По данным ГИБДД на начало 2019 года природный газ использовали 1,42 млн из 60 млн зарегистрированных транспортных средств. Еще 327 тыс. транспортных средств ездят на пропан-бутане. Теперь в ходе ТО эксперт-техник будет обязан проверить газобаллонное оборудование на предмет «механических повреждений», а также сверить год выпуска баллона, серийный номер и дату освидетельствования.

«Контроль за ГБО практически не осуществляется. По экспертным оценкам, надлежащий контроль проходит не более 10% транспортных средств», — пояснили в Минтрансе.

Свое желание усилить меры предосторожности при использовании альтернативного топлива в министерстве объяснили тем, что в правительстве поставили задачу популяризировать природный газ среди автомобилистов.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно призывал правительство стимулировать переход транспорта на газомоторное топливо. В 2013 году был обнародован план о переходе 50% всего общественного транспорта и коммунальной техники в городах-миллионниках на газ к 2020 году.