«Опытный пилот»: депутат Хайруллин погиб в авиакатастрофе

Вертолет Bell 407, который разбился 7 февраля в Татарстане, является надежным, сообщил «Газете.Ru» кандидат военных наук, эксперт в области безопасности полетов Алексей Власов.

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«Этот вертолет по техническим показателям достаточно надежный. Если к крушению привели плохие метеоусловия, то скорее всего была плохая видимость. То есть дело, конечно, не в низкой температуре (в Казани сейчас около -10°C — «Газета.Ru»). Однако многое зависит от комплектации — например, была ли установлена противообледенительная система», – сказал эксперт.

По его словам, Bell 407 достаточно легок в управлении, однако рассчитан на одного пилота. «Летчик на борту всего один, поэтому частная компания не посадит за штурвал неопытного пилота», – подытожил Алексей Власов.

При крушении частного вертолета погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам 49-летний Айрат Хайруллин. Информацию об этом уже подтвердил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

В МЧС также сообщили о гибели одного человека в результате жесткой посадки вертолета, однако не уточнили имя жертвы. По данным ведомства, на борту находились два пассажира и пилот. Двое выживших госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Вертолет Bell 407 разбился в Лаишевском районе Татарстана в 30 км от Казани. Летательный аппарат приземлился на лед Куйбышевского водохранилища, в 6 км от берега. По словам очевидцев, вертолет летел на низкой высоте. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что пилот пытался совершить вынужденную посадку, однако не справился с управлением.

Телеграм-канал Mash передает, что спасатели, добравшись до места падения, сначала нашли выживших и довезли их на берег. Пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов были без сознания. Затем спасатели вернулись за телом Хайруллина – оно оказалось зажато под вертолетом. Сейчас специалисты решают, как будут доставлять тело и эвакуировать транспорт из сложной местности.

На место уже прибыли начальник Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона и первый замначальника ГУ МЧС по Республике Татарстан.

В сети были опубликованы снимки с места крушения. Судя по ним, от удара у вертолета с корнем вырвало винт и разломало лопасти. По информации пресс-службы МЧС, вертолет летел из населенного пункта Левашево Алексеевского района в центральной части республики в Матюшино Лаишевского района в 77 км.

Приволжское следственное управление на транспорте начало доследственную проверку в связи с крушением вертолета.

По предварительной версии, к крушению могли привести плохие метеоусловия, сообщили в пресс-службе Росавиации. СМИ со ссылкой на источники передают, что причиной крушения могли стать и технические неполадки.

«Предстоит опросить пилота после того, как он придет в сознание. Однако он был опытным, ошибка пилотирования маловероятна», – сказал собеседник телеканала РЕН ТВ. Он добавил, что пока неизвестно, по какой причине пилот пытался совершить аварийную посадку. В Росавиации уже сформирована комиссия для выяснения причин трагедии.

Айрат Хайруллин родился и вырос в Татарстане. В 1991 году он окончил Казанский сельхозинститут им. Горького по специальности «экономист-организатор сельскохозяйственного производства». Является доктором экономических наук.

После окончания вуза Хайруллин занимался предпринимательством, в частности, организовал завод по производству минеральной воды и газировки и кондитерскую фабрику «Регина». Он также возглавлял молочный завод.

В 1995 году, в 24 года, Хайруллин был избран депутатом Казанского городского Совета народных депутатов Татарстана. С 2003 года являлся депутатом Госдумы в составе комитета по аграрной политике. У погибшего остались жена, двое сыновей и дочь.