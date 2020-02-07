«Незаконно»: израильтянка Иссахар пожалуется на Россию в ЕСПЧ

Адвокаты израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков и помилованной президентом РФ Владимиром Путиным, собираются подать жалобы в кассационный суд и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщили члены коллегии Pen&Paper агентству ТАСС.

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Защитники назвали приговор Иссахар и апелляционное определение по нему «незаконными и неправосудными, повлекшими осуждение невиновной». Они готовят жалобу в ЕСПЧ «на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании».

Таким образом адвокаты намерены добиться отмены вынесенного Химкинским городским судом приговора.

25-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту «Шереметьево» перед посадкой на рейс в Тель-Авив. В рюкзаке женщины было обнаружено более 9 граммов гашиша — в Израиле хранение такого объема вещества не является наказуемым.

Сначала Иссахар вменялась статья 228.1 УК РФ «Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств», а позднее к ней добавилась более тяжкая — 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в значительном размере». С обвинениями по первой статье девушка согласилась, отрицая при этом контрабанду наркотиков.

По версии защиты и показаниям свидетелей, израильтянка, прилетевшая в Москву из Нью-Дели, еще в Индии сдала свой рюкзак в багаж и не пересекала таможенную границу ни с ним, ни без него. Соответственно, с точки зрения права, она не хранила наркотики на территории РФ и не провозила их через Россию.

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху лично следил за развитием дела Иссахар и обсуждал его с Путиным на сентябрьской встрече в Сочи в 2019 году, прося «смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы Иссахар». Кремль в свою очередь предпринял попытку обменять женщину, тогда еще в статусе обвиняемой, на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в Тель-Авиве в 2015 году за кибермошенничество в США, однако достичь соглашения с Израилем не удалось.

11 октября 2019 года Химкинский суд признал Иссахар виновной и приговорил к семи годам и шести месяцам в колонии общего режима, а в декабре того же года Московский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу, поданную стороной защиты.

25 января 2020 года женщина подала прошение о помиловании на имя президента РФ. За два дня до этого Путин во время своего иерусалимского визита встретился с матерью Иссахар и пообещал, что с осужденной «все будет хорошо». 29 января на сайте Кремля был опубликован приказ главы государства о помиловании израильтянки.

«Мы, как люди гуманной профессии, ощущаем прежде всего большую радость от того, что Наама обрела наконец свободу и может вернуться в свою страну, в лоно своей семьи и воссоединиться с родными, это главное. Это результат большой работы по ее защите, юридической, публичной, дипломатической, правительственной, и мы признательны всем, кто в этом участвовал. Но мы не можем не сожалеть, что для такого замечательного результата потребовался акт милосердия, но не случился акт правосудия. Как российским юристам нам это досадно, хотя это ни в коем случае не снижает значимость освобождения как такового», — рассказал адвокат помилованной Вадим Клювгант принадлежащему бизнесмену Григорию Березкину изданию РБК.

Незадолго до помилования Иссахар, в конце декабря 2019 года, Израиль передал России находящееся в Иерусалиме Александровское подворье. Кремль не подтвердил, однако и не опроверг связь между возможным освобождением женщины и получением прав на архитектурный комплекс, допустив, что «решение израильской стороны по этому подворью идет в русле тех добрых отношений, которые сложились между странами».

30 января 2020 года Нетеньяху с супругой встретили Иссахар в аэропорту «Внуково» и лично доставили ее в Израиль.