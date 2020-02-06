Ротация кадров: Путин снял с должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета. Так, свои посты покинули начальник управления МВД по Амурской области Николай Аксенов, а также глава управления МВД по Приморскому краю Николай Афанасьев.

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Кроме того, должностей лишились замруководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Александр Сарафанов и начальник управления МЧС по Чеченской Республике Руслан Яхьяев.

Тем же указом глава государства назначил Дмитрия Бочарова начальником следственного управления СК РФ по Калининградской области, руководителем СУ СКР по Ивановской области Александра Булаева, а Валерий Липский стал во главе СУ СКР по Республике Татарстан.

В прошлом месяце Путин подписал указ об освобождении с должности статс-секретаря — замдиректора ФСО Николая Кондратюка. Кондратюк освобожден от должности и уволен с военной службы. На данную должность был назначен генерал Виктор Шлемин.

Самое громкое увольнение произошло с теперь уже бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В середине прошлого месяца в Сети появилось видео с торжественной церемонии вручения ключей от пожарных машин в Чебоксарах.

На записи видно, как губернатор, выдавая ключи офицеру МЧС, поднимает руку выше, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. Инцидент произошел 23 января во время смотра аварийно-спасательной техники.

Ролик вызвал резкое осуждение — главу региона обвинили в оскорблении сотрудника МЧС. 27 января инцидент обсуждался комиссией по этике «Единой России». В результате было принято единогласное решение рекомендовать президиуму генсовета исключить экс-губернатора из партии.

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек.

Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению», — заявил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

Игнатьев поступил крайне неуважительно по отношению к офицеру МЧС, которого заставил подпрыгнуть за ключами от нового служебного авто, за что и был уволен лично Владимиром Путиным, пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — указал пресс-секретарь главы государства.

Чуть ранее были уволены пятеро сотрудников центрального аппарата ФСБ России. Эти люди 19 декабря, находясь в здании ведомства, снимали на камеры мобильных телефонов нападение Евгения Манюрова на коллег и спецоперацию по ликвидации преступника.

«Были уволены не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — сообщили в правоохранительных структурах.

Уволенные сотрудники ранее работали оперативниками службы экономической безопасности. При этом в ведомстве продолжается проверка.

В частности, в ФСБ выясняют, почему на нейтрализацию одного нападавшего потребовался почти час.