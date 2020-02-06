«Избавиться от контор»: какие вузы хочет закрыть Путин

В России необходимо сокращать количество «вузов-пустышек», заявил в ходе заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин.

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По словам российского лидера, частных образовательных учреждений без лицензии и аккредитации Минобразования РФ «еще достаточно», несмотря на то что работа по их ликвидации началась несколько лет назад. Чтобы «избавиться от подобных контор», надо «консолидировать ресурсный потенциал» учебных заведений и научных институтов, считает Путин. То есть поставить вопрос об их юридическом объединении, если это будет обосновано.

«Вместе с тем, еще раз хочу подчеркнуть: речь идет не о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований в вузах», – отметил президент.

Глава Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абакина пояснила в разговоре с «Газетой.Ru», что под юридическим объединением Путин имеет ввиду присоединение «слабых вузов к сильным образовательным учреждениям».

«Даже у слабых вузов есть какая-то ресурсная база и потенциал, которые пригодятся другим учебным заведениям. Однако просто так объединять те или другие вузы очень рискованно, потому что качество образования должно быть поставлено во главе угла, а в таком случае оно может пострадать», — отметила специалист.

По ее словам, единственный способ борьбы с «вузами-пустышками» — их ликвидация. «Однако у нас много обязательств и перед студентами, и перед преподавателями, поэтому закрытие вуза – довольно сложная процедура.Так, например, студентов надо перевести в другие вузы.

Но обычно у нас не сразу закрывают, а приостанавливают прием абитуриентов, чтобы дать доучиться. После последнего выпуска уже можно говорить о ликвидации», — рассказала Абакина.

О сокращении числа вузов и их филиалов президент РФ сообщил еще 6 февраля 2018 года – по его словам, страна не нуждается в учреждениях, где выдают только «корочки». Тогда российский лидер привел статистику, согласно которой количество учебных заведений за последние годы сократилось на 30%, а их филиалов — более чем на 60%.

«Это вызвано необходимостью закрывать эти конторы «Рога и копыта», которые ничего не дают, кроме бумажки. Проблема в том, что, начиная примерно с 1991 по 2010 год у нас количество вузов и их филиалов выросло ровно в два раза, и значительная часть из них, надо признать, превратилась не в вузы, а в лаборатории по штамповке корочек», — пояснил российский лидер во время общения с рабочими на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле, передавал ТАСС.

«Корочки» — это «псевдо-образование», которые получают студенты в подобных учреждениях, пояснила глава Института развития образования НИУ ВШЭ. «Те ребята, которые выходят на рынок труда, после таких вузов, не обладают никакими компетенциями. Мы рискуем, когда они получают рабочие места.

Я уж не говорю о том, что из таких учреждений выходят врачи. У нас достаточное количество катастроф – и, как причину, нам часто называют человеческий фактор»,

— отметила Абакина.

Но самым печальным Абакина назвала то, что при приеме на работу соискателю необходимо предоставлять только диплом об образовании – в то время как независимую оценку квалификации в соответствии с Федеральным законом N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 года сотрудник может пройти только добровольно — и, при том, за деньги.

Некачественное образование, которое дают в «вузах-пустышках», возникает в результате нежелания владельцев данных учреждений брать на работу высококвалифицированных педагогов. Отметим, что, согласно указу президента РФ от мая 2012 года, зарплаты преподавателей вузов и научных сотрудников должны быть равны удвоенной средней зарплате по региону, в котором расположено учебное заведение.

«Вузы-пустышки» открывают бизнесмены. Им очень хочется экономить на издержках и иметь высокую прибыль. У нас же обязательство, что зарплаты педагогов должны равняться двум средним по региону. Поэтому, конечно, профессиональное образование и вузовское, особенно высокого качества — очень неприбыльная сфера. Получается, что сокращать издержки можно только на качестве», — заключила Абанкина.