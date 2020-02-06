На три части: как Boeing развалился в Стамбуле

Авария в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, произошедшая вечером 5 февраля, унесла жизни трех человек — они погибли при жесткой посадке авиалайнера Boeing 737-800 компании Pegasus Airlines. Эти данные — предварительные, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Всего на борту находились 183 человека, из них шестеро — члены экипажа.

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«К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации», — заявил журналистам глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.

Причиной жесткой посадки мог стать сильный ветер — Об этом сообщает NTV со ссылкой на власти Стамбула.Самолет турецкой бюджетной авиакомпании жестко приземлился в аэропорту, загорелся и развалился на три части, выкатившись со взлетно-посадочной полосы.

Камера наружного наблюдения смогла зафиксировать жесткую посадку — на кадрах слитой в сеть видеозаписи видно, как самолет скользит по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости, выкатывается за ее пределы и срывается вниз с обрыва.

По предварительным данным российского генерального консульства в Стамбуле, граждане РФ при жесткой посадке не пострадали.

«По информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров самолета не было», — заявили в дипмиссии.

Жесткие посадки самолетов происходят повсеместно, хотя и не часто, и не всегда заканчиваются гибелью людей. В январе 2020 года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу московского аэропорта Домодедово.

Лайнер летел в Москву из вахтового поселка Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. «Это вахтовые, скорее всего, пассажиры. К сожалению, нам не ясны все обстоятельства произошедшего, но точно можем сказать, что никто из людей и техника не пострадали», — заявил представитель компании.

Вскоре командир экипажа объяснил службе безопасности аэропорта, что спутал полосы из-за плохих погодных условий и, как следствие, низкой видимости.

В мае 2019 года жесткая посадка пассажирского самолета привела к пожару и смерти 41 человека — 5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Как установили эксперты МАК, воздушное судно трижды ударилось о взлетно-посадочную полосу. После этого в хвостовой части лайнера началось возгорание, в результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту — большинство из них отравились угарным газом или получили ожоги, несовместимые с жизнью. Еще 10 человек получили ожоги дыхательных путей и тела, отравление дымом и ушибы. По подсчетам специалистов, ущерб только от одного уничтоженного самолета составил 1,5 млрд рублей.

Мастерство пилотов может спасти самолет и пассажиров в практически безвыходной ситуации. В середине августа 2019 года жесткую посадку в кукурузном поле совершил А321 «Уральских авиалиний». Она произошла после того, как у борта отказали оба двигателя, в которые во время полета попали птицы. Инцидент произошел спустя 15 минут после вылета из аэропорта «Жуковский». На борту находились 234 человека, среди которых были семь членов экипажа.

В результате пострадали около 23 человек, в том числе трое детей. Однако по прибытии медики не выявили у них серьезных травм — люди в основном обращались со ссадинами и ушибами.

Совершить аварийную посадку удалось пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Поняв, что двигатель вышел из строя, командир развернул самолет и приступил к снижению. Однако после того, как второй двигатель тоже начал терять мощность, члены экипажа поняли, что у них нет шансов вернуться в аэропорт.

«Мы поняли, что набрать высоту и сохранить текущую не удастся. Боязни и страха не было, поле я видел перед собой. Надеялся, что сядем как можно мягче. Старался сажать с наименьшей вертикальной скоростью. Также я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки»,

— рассказывал Юсупов на пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин вскоре после жесткой посадки в кукурузном поле присвоил обоим пилотам звания Героев России.