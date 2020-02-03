«Много всяких наемников»: как в ЦАР ищут убийц журналистов

Убийцы российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) пока не найдены, но поиски активно продолжаются. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского посла в ЦАР Владимира Титоренко, преступники могли скрыться на территории одной из соседних стран.

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«На них <...> напали то ли криминальные элементы, то ли наемники, потому что здесь много всяких наемников из сопредельных государств, которые вооружены и промышляют бандитизмом... Найти убийц очень тяжело», — отметил российский дипломат.

Посол также подчеркнул, что погибшие журналисты нарушили по приезду в ЦАР много местных правил и законов. Во-первых, отметил Титоренко, они обозначили цели своей поездки как туристические, получая визы в посольстве ЦАР в Москве, а в страну приехали с пресс-картами и удостоверениями волонтеров ООН.

«Их почему и пропустили, потому что у них были ооновские удостоверения, иначе их бы просто задержали на посту и вернули бы ночевать в город», — отметил дипломат.

Во-вторых, добавил он, журналисты пытались проникнуть без разрешения от минобороны ЦАР на военную базу Беренго — секретный объект. Наконец, они не зарегистрировали ввоз аппаратуры для киносъемки, что запрещено законом, подытожил российский посол.

Титоренко также сообщил, что власти ЦАР сделали все, что могли — сняли показания с местных жителей, провели баллистические экспертизы и передали РФ все материалы дела.

«Место, где произошло убийство — это район, где проходят пути перегона скота. Говорившие между собой якобы на арабском языке — это могут быть выходцы из Кордофана, Дарфура, то есть из соседнего Судана, да и в Чаде говорят на арабском языке», — отметил он.

В середине января 2020 года занимавший тогда пост заместителя руководителя Следственного комитета РФ Игорь Краснов заявил, что убийство российских журналистов в ЦАР в 2018 году было совершено грабителями.

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран», — подчеркнул он. По словам силовика, часть местного населения систематически промышляет разбоем и грабежом.

Съемочная группа хотела посетить лагерь российских военных инструкторов в городе Беренго, но министерство обороны ЦАР ей в этом отказало. Спустя два дня после прибытия в страну журналисты выехали в город Бамбари «на встречу с неустановленным мужчиной», добавил Краснов. По его словам, журналисты были предупреждены об опасностях ночного путешествия, но решили не ночевать в городе. По дороге

автомобиль с россиянами был остановлен «группой неизвестных темнокожих вооруженных людей», которые потребовали от журналистов отдать им все вещи, кинокамеру и прочую аппаратуру.

«После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться», – добавил он.

31 июля 2018 года тела журналиста Орхана Джемаля, кинорежиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко были обнаружены в ЦАР в 23 км от населенного пункта Сибю. Они погибли в результате обстрела их машины неизвестными людьми. В живых остался только водитель автомобиля. По его словам, нападение на съемочную группу произошло 30 июля примерно в десять часов вечера по местному времени. Преступники поджидали журналистов в засаде в кустах возле дороги, передал слова водителя агентству Reuters мэр города Анри Дэпеле. Он добавил, что бандиты «были в тюрбанах и говорили по-арабски».

Тела погибших журналистов со множеством пулевых ранений обнаружили местные военные. Как сообщил Reuters анонимный источник в полиции, при жертвах были найдены авиабилеты из Москвы в Касабланку и из Касабланки в Банги, а также пресс-карты «Известий». Само издание при этом отрицало, что его сотрудники находятся в ЦАР. Через некоторое время стало известно, что все пресс-карты были просроченными. Впоследствии, после вмешательства МИД РФ, тела доставили в Москву и похоронили на Хованском кладбище.