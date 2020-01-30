«Мужчина и женщина»: в Конституции дадут определение семье

Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию обсуждает на заседаниях возможность внести в Основной закон положение о семье как о союзе «мужчины и женщины». Об этом сообщил сопредседатель группы и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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«У нас был вопрос о том, можно или нет менять преамбулу, действительно, и мы с нашими специалистами по конституционному праву это обсуждали, пришли к выводу, что ничто не препятствует изменению преамбулы», — пояснил чиновник телеканалу «Царьград».

Он добавил, что его личная позиция сходится с мнением рабочей группы. «Если вы спрашиваете о моей личной позиции, то я вам ее высказал, я поддерживаю такого рода дополнения в преамбулу. Сама идея мне кажется очень разумной», — подчеркнул Клишас.

С соответствующим предложением 24 января выступил замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев. Он заявил, что расклад, при котором семью составляют не мужчина и женщина — это «содомия». «Обязательно внести в Конституцию традиционные нравственные ценности.

Исходя из того, что их сейчас нет, мы переводим тонны бумаги, тратим нервы, ювенальная юстиция лишает детей семей, мы думаем, а как нам объяснить, что содомия — это плохо. Потому что у нас этого нет в духе, значит, надо это внести»,

— сообщил Малофеев.

Ректор Российского государственного торгово-экономического университета Сергей Бабурин напомнил, что в Конституции СССР пункт о семье как о союзе мужчины и женщины существовал.

«Эти формулировки пропали, когда принимали Конституцию в 1993 году, когда нужно было всячески угождать толерантной Европе. <…> Получается, что, по ныне действующей Конституции, у нас семья может состоять из мужчины и женщины, из двух мужиков, из двух женщин, на любое усмотрение. Если широко толковать, туда можно будет пустить даже псину какую-нибудь или еще кого-то », — пояснил он.

Однако введение данных изменений в Конституцию никак не изменит представление россиян о семье, считает телеведущий Дмитрий Дибров.

«Мне кажется, что поведение, как и вера, глубоко внутреннее дело каждого. Вноси не вноси это в закон, ежели родители в свое время не поработали над ребенком, то он вырастет и, к сожалению, будет далек от этих идеалов. Знаете, нет такого вот закона, который бы не могли обойти прохиндеи. Это, к сожалению, показывает нам всемирная практика», — сообщил журналист телеканалу «Царьград».

Отметим, что на данный момент определения семьи нет даже в Семейном кодексе РФ, однако, согласно пункту 1 статьи 12 СК РФ, для того, чтобы вступить в брак в России, необходимо согласие исключительно «мужчины и женщины», которые хотят закрепить союз.

Определение семьи существует в федеральном законе №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», однако оно также не ограничивает понятие семьи условием, при котором данной ячейкой общества считается только разнополая пара.

«Семья — лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство», — указано в документе.

Законопроект с поправками в Конституцию президент РФ Владимир Путин внес 20 января — уже 23 января в первом чтении все депутаты поддержали предложение российского лидера. За законопроект проголосовали 432 парламентария — тех, кто проголосовал против или воздержался, не было.

Второе чтение изначально было назначено на 11 февраля, однако оно может перенестись из-за большого числа поступающих поправок, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок», — пояснил спикер.

Он также уточнил, что вопрос о переносе чтения Совет Госдумы рассмотрит 3 февраля. «Нам важно услышать предложения всех заинтересованных сторон, обсудить поправки с представителями гражданского общества и экспертами. Видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения», — заключил Володин.