«Словили белку»: как наказали сжегших внука в печи сибиряков

В Хакасии Верховный суд вынес решение по делу 48-летнего и 42-летней жителей Таштыпского района, которые сожгли в печи 11-месячного внука. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Реклама

Суд установил, что в январе 2019 года в деревне Харой 18-летняя мать ребенка уехала в гости и попросила своих родителей присмотреть за сыном. Когда девушка уехала, родственники устроили застолье, однако ребенок сильно плакал. В итоге женщина сначала попыталась задушить младенца, а после вместе с супругом засунула мальчика в раскаленную печь.

«Пошел в лес, нашел бутылку водки, выпил и крыша у него поехала — ну, «белку» словил. А потом пришел и живого ребенка в печку запихал», — рассказывал один из соседей пары в эфире телеканала «Россия-1».

Тело малыша в печи обнаружили родственники семьи — криминалисты выявили у него «признаки обугливания тела в результате воздействия высокой температуры». В отношении супругов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство и покушение на убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью».

В итоге суд признал их виновными. Бабушку приговорили к девяти годам колонии общего режима и году ограничения свободы, а дедушку — к 15 годом строгого режима с ограничением свободы на срок полтора года. Свою вину осужденные так и не признали.

История также привела к возбуждению уголовного дела о халатности в отношении сотрудников соцслужб, которые вовремя не изъяли ребенка из семьи, где мать вела асоциальный образ жизни. В частности — злоупотребляла алкогольными напитками. Кроме того, считают в СК, в доме отсутствовало детское питание и нарушались санитарно-гигиенические нормы.

Несмотря на это, органы опеки сняли семью с учета в 2016 году «в связи с исправлением», хотя, как выяснилось, образ жизни семьи никак не изменился.

«[Они] допустили преступную небрежность, не приняв комплекса мер по обеспечению и защите прав и законных интересов малолетнего ребенка. Также не осуществили вновь постановку семьи на профилактический учет и не приняли мер по изъятию ребенка из семьи при очевидном наличии угрозы его жизни и здоровью», — подытожили в СК. Решению по этому делу пока не принято.

Известно, что осужденные проживали в одном доме с матерью 11-месячного мальчика и ее несовершеннолетним братом. Супруги нигде не работали и вели асоциальный образ жизни. Всего, как ранее заявляла уполномоченная по правам ребенка в республике Ирина Ауль, в семье проживали четверо детей. Они переданы на воспитание родственникам.