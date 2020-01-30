«Все вранье»: что будет с задержавшими Голунова полицейскими

Басманный суд Москвы арестовал экс-главу антинаркотического отделения УВД по ЗАО Игоря Ляховца и его бывших подчиненных Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Максима Уметбаева, проходящих обвиняемыми по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

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Первым, кому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта, стал Феофанов — до задержания молодой человек работал оперуполномоченным УВД по ЗАО в звании младшего сержанта, до этого служил в Росгвардии.

Ранее задержанный был допрошен в качестве свидетеля, однако воспользовался правом не свидетельствовать против себя и вину не признал. «Все нормально. Это все вранье», — сказал бывший правоохранитель своей матери, когда его ввели в здание суда.

Несмотря на уверенность Феофанова в своей невиновности, следователь в ходе заседания сообщил, что ведомству удалось установить участие экс-оперативника в преступной группировке, которую возглавлял начальник антинаркотического отделения УМВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, передает RT.

В свою очередь бывшего главу данного отдела также отправили под арест.

Именно Ляховца Голунов и его защита считают организатором незаконного задержания журналиста — по словам адвоката Сергея Бадамшина, при совершении преступления правоохранитель руководствовался личными интересами, связанными с продвижением по службе и получением наград, передавал ТАСС.

«Я полностью отрицаю вину. Все знают, что ситуация с Голуновым политическая, а не правовая. Всем известно: то, что отпустили Голунова, — это не заслуги адвоката и не заслуга Голунова. Это акт возмездия пяти сотрудникам МВД. Данная мера [арест] — это давление на меня, мне уже вчера сказали сотрудники УСБ, что у меня будут «особенные условия», если я не дам определенные показания», — заявил обвиняемый в суде, передавало агентство «Москва».

Аналогичным образом решилась и судьба Коновалова. Согласно оглашенным в суде данным, он занимал пост старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы. Следствие и представитель потерпевшего выступили за арест, так как по данным управления собственной безопасности ГУМВД Москвы, на свободе обвиняемый мог бы угрожать свидетелям и потерпевшему для отказа от данных показаний.

«Осознавая тяжесть преступления, Коновалов может в любое время скрыться от суда», — подчеркнул следователь в ходе заседания. В результате бывший сотрудник МВД также был арестован до 29 марта. Несмотря на все усилия адвоката Коновалова доказать наличие обстоятельств для заключения экс-полицейского под домашний арест, судья подчеркнул, что более мягкую меру пресечения избрать невозможно.

Другого обвиняемого, бывшего сержанта полиции Максима Уметбаева, постигла та же участь — заключение под стражу до 29 марта. Как указано на сайте столичного главка МВД, сотрудник ведомства числился как один из самых молодых отличившихся силовиков, за плечами которого множество задержаний преступников — отмечалось, что Уметбаев является полицейский в третьем поколении.

Во время заседания в Басманном суде молодой человек был единственным обвиняемым, который частично признал свою вину — он сообщил, что применил к журналисту физическую силу.

По словам его адвоката, экс-полицейский дал Голунову пощечину.

«Уметбаев превысил свои служебные полномочия. Вину в сговоре он не признал, потому что остальных правонарушений не совершал. К сожалению, произошла ситуация неправильная, когда он нанес удар потерпевшему. Больше он ни в чем участия не принимал», — заявил адвокат бывшего правоохранителя.

Отметим, что ранее Уметбаев отрицал любую причастность к задержанию журналиста. «Я в задержании Голунова участия не принимал, я его видел полтора часа, водил его прикованным за руку по квартире во время обыска, контролировал его перемещения. Не понимаю, при чем тут я, следователь рассказывает вещи, которых я не совершал», — сказал молодой человек, передавал RT.

Бывший лейтенант полиции Акбар Сергалиев был последним, кому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что он входил в число правоохранителей, которые задерживали Голунова и, более того, утверждал, что журналист «по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения» — якобы у него покраснело лицо и расширились зрачки, передавал «Коммерсант» с заседания Никулинского районного суда 8 июня 2019 года.

СК РФ уже сообщил о намерении дополнительно проверить всех бывших полицейских, которые сейчас оказались на скамье подсудимых по делу Голунова. «В настоящее время следствие проверяет обвиняемых на предмет совершения других преступлений», — указано в решении судьи Артура Карпова.

Между тем экс-начальник антинаркотического отделения полиции Ляховец 30 января пожаловался на давление, оказываемое на него.

«Ему предлагают оговорить себя и сотрудников, чтобы остаться на домашнем аресте. Если этого не произойдет, следователи обещают ему меру пресечения в виде ареста в СИЗО»,

— сообщала член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Кроме того, по словам правозащитницы, двое предполагаемых злоумышленников содержались до суда в одной камере с обвиняемыми в насильственных преступлениях. «Речь идет о Максиме Уметбаеве и Игоре Ляховце. Сокамерники бывших полицейских ранее к правоохранительным органам отношения не имели. Это является грубым нарушением закона о порядке содержания подозреваемых и обвиняемых», — пояснила Литвинович ТАСС.

Отметим, что о возбуждении дела против правоохранителей сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин.

«Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов МВД РФ и против них, против всех, возбуждены уголовные дела», — указал глава государства.