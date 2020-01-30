«Страшная трагедия жизни»: как мать погубила троих детей

Жительнице деревни Нововарламово Челябинской области вынесли приговор за смерть трех детей. По данным управления регионального Следственного комитета, 3 марта 2019 года 22-летняя девушка, собираясь на работу, закурила сигарету и подошла с ней к дивану, чтобы укрыть спавших на нем детей одеялом. После этого мать оставила тлеющий окурок рядом с диваном и вышла из дома.

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Буквально через несколько минут постельное белье загорелось. «В доме стояла пожарная сигнализация. Видимо, когда она сработала, дети проснулись и попытались выбраться из дома. Как там все происходило, мы, конечно, не знаем. Но, скорее всего, старший тащил младших к выходу. Они почти доползли до уличных дверей», — рассказывал отец детей порталу 74.ru.

Пожар первым заметил один из соседей молодой семьи. Мужчина попросил знакомых вызвать все экстренные службы, а сам бросился к горящему дому. К этому времени и отец оставленных в доме детей вернулся с работы.

До приезда пожарных мужчинам удалось вытащить их на улицу. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти мальчиков пяти и шести лет, а также двухлетнюю девочку не удалось. Позднее было установлено, что они погибли от отравления угарным газом.

На суде мать частично признала свою вину. Она утверждала, что не курила в тот день, однако доказать это не смогла. Ее признали виновной по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и приговорили к двум годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

При этом в качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительные характеристики по месту жительства, мнение родственников и отсутствие судимостей. «Суд также принял во внимание поведение подсудимой, из которого очевидно следует, что она крайне тяжело воспринимала и продолжает воспринимать случившееся как страшную трагедию в ее жизни», — уточнили порталу «Челябинск Сегодня» в Следкоме.

В ночь со 2 на 3 января 2020 года в селе Долина Саратовской области произошла похожая трагедия. По данным СК, в одном из жилых домов вспыхнул пожар. Соседи, зная, что в доме проживают 40-летняя женщина с сожителем, попытались им помочь.

Местным жителям до приезда пожарных удалось спасти хозяйку. Она пыталась выбраться из горящего здания, однако потеряла сознание. Из-за огня и сильного дыма соседи не смогли пройти внутрь и вывести мужчину. После ликвидации пламени в обгоревшей комнате нашли тела 37-летнего сожителя хозяйки, а также их 46-летнего приятеля.

По факту ЧП следователи начали доследственную проверку. На теле погибших следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, причиной пожара стала не потушенная сигарета.