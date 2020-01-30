Жертв все больше: коронавирус убил 170 человек

Число жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае стремительно растет — по состоянию на 30 января умерли 170 человек. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения Китайской народной республики, накануне говорилось о 132 умерших.

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Количество зараженных составляет, по последним данным, 7711 человек — за день до этого китайские власти сообщали о 5974 заболевших. Первый случай заражения 2019-nCoV зарегистрирован в Тибете — последнем регионе КНР, где коронавирус до настоящего момента не фиксировался.

Стоит отметить, что случаи выздоровления также есть — за прошедшие сутки из больниц были выписаны 124 человека.

Россия из-за вспышки коронавируса ограничивает железнодорожное сообщение с КНР. «По решению оперативного штаба с ноля часов с четверга на пятницу, 31 января, ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин — Москва», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Решение о режиме авиасообщения с Китаем будет принято не позднее пятницы, 31 января. МИД и Минтранс должны оценить ситуацию — сколько россиян будут возвращаться на родину из Китая, добавила вице-премьер. Кроме того, университетам и институтам предложат продлить каникулы для китайских студентов.

Наконец, до 1 марта сразу

пять регионов России продлят закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с КНР.

Президент РФ Владимир Путин обязал профильные ведомства сократить до минимума человеческие потери, если новый тип коронавируса проникнет в Россию из Китая.

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал российский лидер.

Риск появления в России коронавируса оценивается как высокий, но угроза его распространения по стране — низкая. К такому выводу пришли эксперты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения. Вероятное прибытие коронавируса в пределы РФ — середина февраля, отмечается в докладе директора центра Владимира Чуланова.

На составление прогноза влияли несколько факторов. В их числе — высокая заразность вируса (он передается воздушно-капельным путем, через кашель, чихание и дыхание), стремительный рост числа зараженных коронавирусом в китайских провинциях, расположенных на границе с Россией, а также высокий уровень миграции населения.

По мнению китайских властей, вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, а потом пойдет на спад и полностью завершится к концу марта. Напомним, эпидемия началась 31 января — в многомиллионном городе Ухань в провинции Хубэй произошла вспышка неизвестной пневмонии. Сейчас мегаполис находится под карантином — из него нельзя выехать.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Вакцину от 2019-nCoV уже разрабатывают

— 29 января в генконсульстве России в Гуанчжоу заявили, что Китай и РФ совместно ведут работу над «оружием» против коронавируса, его геном уже направлен российским специалистам. Благодаря геному ученые в РФ смогли в короткие сроки разработать экспресс-тесты, позволяющие определить наличие в организме человека 2019-nCoV.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем — на расстоянии в 1-2 метра. Кроме того, заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой — но менее заразным человек от этого не становится.