Вирусный контроль: Россия ограничивает сообщение с Китаем

Оперативный штаб при правительстве РФ выработал список мер, направленных на то, чтобы не допустить распространения в России коронавируса нового типа из Китая.

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Председатель штаба вице-премьер Татьяна Голикова сообщила по итогам совещания, что в пяти регионах Дальневосточного федерального округа будут закрыты пешеходная и автомобильная границы с КНР. Ограничения продлены до 2 февраля в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, а также в Еврейской автономной и Амурской областях.

С 31 января также будет приостановлено железнодорожное сообщение между двумя странами. Исключение составляет маршрут Москва – Пекин и Пекин – Москва.

При этом необходимо обеспечить возвращение на родину россиян, которые уже находятся в КНР с проведением соответствующих карантинных мероприятий. Также надо дать возможность китайским гражданам покинуть Россию, отметила Голикова.

Сейчас между Россией и Китаем курсируют поезда №3/4 Пекин — Москва и 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны »Федеральной пассажирской компании» (дочерняя компания РЖД) сообщением Чита — Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва — Пекин.

Напомним, ранее в ФПК заявили, что пассажиры поездов дальнего следования, которые купили билеты в Китай в период до 27 марта, смогут вернуть их без дополнительных сборов.

Что касается авиасообщения между РФ и КНР, то окончательное решение по этому вопросу оперативный штаб примет не позднее пятницы, 31 января.

Среди других профилактических мер — предложение продлить до 1 марта каникулы для китайских студентов, которые получают образование в российских вузах. По словам Голиковой, студенты смогут вернуться в Россию уже после пика эпидемии коронавируса. Всего в нашей стране, по данным Министерства высшего образования и науки, обучается около 24 тыс. китайских граждан.

«Мы предложим нашим высшим учебным заведениям довести до сведения студентов из КНР, которые учатся в российских вузах и которые уехали на новогодние праздники в КНР, продлить каникулы до 1 марта 2020 года», – сообщила Голикова на брифинге после заседания штаба.

При этом почтовое сообщение и грузоперевозки между Россией и Китаем сохраняются в полном объеме. Поскольку новый тип коронавируса погибает в течение 30 минут, оказавшись вне организма человека, посылки из КНР не представляют опасности.

Оперативный штаб был сформирован в начале этой недели по указанию премьер-министра РФ Михаила Мишустина, туда входят 12 человек, в том числе глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минздрава Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова.

29 января участники штаба обсудили ситуацию с президентом России. Владимир Путин поставил задачу минимизировать человеческие потери в случае, если вирус начнет распространяться по России. Голикова перед этим сообщила, что распространение вируса в нашей стране вполне вероятно.

Ранее Роспотребнадзор поручил медучреждениям создать запас противовирусных препаратов в связи с распространением опасного заболевания.

С 27 января российские туроператоры прекратили рейсы в Китай, а также прием туристических групп из КНР. При этом на территории страны до сих пор остаются около семи тысяч российских граждан.

29 января стало известно, что первая группа из 146 российских туристов была эвакуирована из КНР — из провинции Хайнань на юге страны. Перед тем, как впустить граждан в аэропорт Пулково, их тщательно обследовали прямо на борту самолета.

«Были в Китае с 23 по 28 января. Должны были вернуться 9 февраля — путевка на 18 дней — но тут принудительная эвакуация. Но мы рады, что нас эвакуировали. За жизнь свою переживаем. Все в масках ходят, но риски есть. Маски нигде не купишь, в аптеках раскуплены, только на рынках есть по 50 руб.», – рассказал телеканалу RT россиянин, который отдыхал в КНР с женой и ребенком.

По данным ВОЗ на 29 января, количество зараженных новым коронавирусом превысило шесть тыс. человек в Китае и еще 14 странах, включая США, Францию, Германию, ОАЭ, Австралию. Больше тысячи человек находятся в критическом состоянии, 132 пациента умерли, еще 103 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Кроме того, представители Национальной комиссии здравоохранения КНР заявили, что более 9,2 тыс. человек в Китае имеют симптомы заражения, однако их диагноз пока не подтвержден.