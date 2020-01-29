Дело Голунова: экс-полицейских допрашивают в СК

Пятеро бывших сотрудников полиции задержаны по делу Ивана Голунова

По делу журналиста Ивана Голунова задержаны пять экс-полицейских. Еще в декабре против пяти сотрудников МВД были возбуждены уголовные дела. Ранее они были уволены из правоохранительных органов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что информация об уголовном деле засекречена, так как содержит данные об организации деятельности силовиков.

Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны по делу Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Пять бывших сотрудников полиции задержаны по данному уголовному делу, они находятся на допросе в Следственном комитете РФ», – заявил собеседник агентства.

19 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых полицейских по делу Голунова.

«Что касается Голунова, такая у него фамилия? Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов Министерства внутренних дел РФ и против них, против всех, возбуждены уголовные дела», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что следствие засекретило материалы дела журналиста, так как в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-разыскной деятельности.

«Эта информация считается закрытой», — пояснил президент. Он также добавил, что сведений о том, кто был заказчиком дела Голунова, пока нет.

В середине января Иван Голунов сообщил в своем Telegram-канале, что СКР уведомил его о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, причастных к его уголовному преследованию. Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«Следственный комитет прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела», — написал Голунов. Журналист опубликовал фотографию соответствующего постановления. Он напомнил, что суд отказал ему в возбуждении дела в начале декабря.

Позднее Голунов был приглашен на следственный допрос по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Он проходит в деле как потерпевший. Также журналист пожаловался новому генпрокурору РФ Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин в жалобе попросил признать незаконными бездействие должностных лиц Генпрокуратуры РФ. Он отметил, что от имени государства его подзащитному не были принесены извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, однако это предусмотрено законом.

Журналиста-расследователя издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве в районе Цветного бульвара. Полицейские в гражданской одежде представились сотрудниками уголовного розыска. Вскоре следователи предъявили журналисту обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере – часть 4 статьи 228.1 УК РФ, ему грозило от 10 до 20 лет лишения свободы. Практически сразу же началась беспрецедентная по масштабу кампания в поддержку журналиста.

«Дело Голунова» вызвало широчайший общественный резонанс, в столице проходили круглосуточные одиночные пикеты в поддержку журналиста у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, 38.

Уже 11 июня МВД прекратило уголовное дело против журналиста, признав, что его причастность к преступлению не доказана. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, такое решение было принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

Спустя два дня президент России подписал указ об увольнении начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника этого ведомства Андрея Пучкова — их подчиненные разрабатывали и задерживали Голунова. Ранее о смещении их с должности ходатайствовал глава МВД.

После прекращения дела Голунова в отношении оперативников, участвовавших в задержании журналиста, началась внутренняя проверка. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по ее итогам в работе полицейских были выявлены нарушения, дело направили в прокуратуру.

29 июня президент России впервые прокомментировал дело Голунова. «Что касается ситуации с Голуновым, это не несправедливость — это произвол, это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — заявил Путин.

В 2018 году в России за наркотики осуждены 92 528 человек. По мнению правозащитников, многие из этих дел были доведены до конца «для отчетности». Нередки сообщения о случаях, когда наркотические — «народные» — статьи используют для вымогательства. Фактически, почти четверть российских заключенных отбывают срок за наркотики. Смягчать законодательство в этой сфере нельзя, считает президент Путин. «Потому что угроза для нашей страны, нации очень велика. <...> Никакой либерализации быть не может», — отметил он.