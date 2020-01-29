Дело Голунова: экс-полицейских допрашивают в СК

Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны по делу Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Пять бывших сотрудников полиции задержаны по данному уголовному делу, они находятся на допросе в Следственном комитете РФ», – заявил собеседник агентства.

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19 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых полицейских по делу Голунова.

«Что касается Голунова, такая у него фамилия? Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов Министерства внутренних дел РФ и против них, против всех, возбуждены уголовные дела», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что следствие засекретило материалы дела журналиста, так как в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-разыскной деятельности.

«Эта информация считается закрытой», — пояснил президент. Он также добавил, что сведений о том, кто был заказчиком дела Голунова, пока нет.

В середине января Иван Голунов сообщил в своем Telegram-канале, что СКР уведомил его о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, причастных к его уголовному преследованию. Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«Следственный комитет прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела», — написал Голунов. Журналист опубликовал фотографию соответствующего постановления. Он напомнил, что суд отказал ему в возбуждении дела в начале декабря.

Позднее Голунов был приглашен на следственный допрос по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Он проходит в деле как потерпевший. Также журналист пожаловался новому генпрокурору РФ Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин в жалобе попросил признать незаконными бездействие должностных лиц Генпрокуратуры РФ. Он отметил, что от имени государства его подзащитному не были принесены извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, однако это предусмотрено законом.

Журналиста-расследователя издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве в районе Цветного бульвара. Полицейские в гражданской одежде представились сотрудниками уголовного розыска. Вскоре следователи предъявили журналисту обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере – часть 4 статьи 228.1 УК РФ, ему грозило от 10 до 20 лет лишения свободы. Практически сразу же началась беспрецедентная по масштабу кампания в поддержку журналиста.

«Дело Голунова» вызвало широчайший общественный резонанс, в столице проходили круглосуточные одиночные пикеты в поддержку журналиста у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, 38.

Уже 11 июня МВД прекратило уголовное дело против журналиста, признав, что его причастность к преступлению не доказана. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, такое решение было принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

Спустя два дня президент России подписал указ об увольнении начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника этого ведомства Андрея Пучкова — их подчиненные разрабатывали и задерживали Голунова. Ранее о смещении их с должности ходатайствовал глава МВД.

После прекращения дела Голунова в отношении оперативников, участвовавших в задержании журналиста, началась внутренняя проверка. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по ее итогам в работе полицейских были выявлены нарушения, дело направили в прокуратуру.

29 июня президент России впервые прокомментировал дело Голунова. «Что касается ситуации с Голуновым, это не несправедливость — это произвол, это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — заявил Путин.

В 2018 году в России за наркотики осуждены 92 528 человек. По мнению правозащитников, многие из этих дел были доведены до конца «для отчетности». Нередки сообщения о случаях, когда наркотические — «народные» — статьи используют для вымогательства. Фактически, почти четверть российских заключенных отбывают срок за наркотики. Смягчать законодательство в этой сфере нельзя, считает президент Путин. «Потому что угроза для нашей страны, нации очень велика. <...> Никакой либерализации быть не может», — отметил он.