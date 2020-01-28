«Ему чуждо волнение»: историка Соколова признали вменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым 63-летнего историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Результаты исследования оказались в распоряжении газеты «Фонтанка».

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Эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского заключили, что доцент СПбГУ мог осознавать характер своих действий, а также их опасность, когда душил жертву и стрелял в нее. «Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», – указали специалисты учреждения в заключении.

Кроме того, экспертиза не выявила у Соколова аффективные расстройства – такие, как депрессия, а также биполярное и маниакальное расстройство.

Помимо этого, специалисты центра имени В.П. Сербского заявили, что историк совершил преступление вовсе не из-за оскорбительного поведения Ещенко, о котором он говорил ранее. Эксперты уверены: Соколову «чуждо сильное душевное волнение», писала «Фонтанка».

Также исследование не установило связь между убийством в исполнении обвиняемого и полной луной, которая наблюдалась в день трагедии.

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери погибшей Галины Ещенко, подтвердила результаты данной экспертизы. В свою очередь юрист Александр Почуев, клиентом которого является Соколов, назвал информацию об экспертизе провокацией, передает «Пятый канал».

«Распространение слухов о якобы результатах экспертизы считают незаконными и преждевременными, направленными на формирование предвзятого общественного мнения и вынесение общественного вердикта, травлю в отношении моего подзащитного», — заявил Почуев.

Он добавил, что вскоре ознакомится с итогами экспертизы, после чего будет ходатайствовать о возвращении историка из Москвы в Санкт-Петербург.

«По факту самой экспертизы хочу сказать, что никаких чудес мы не ждали. <...> В целом, у меня нет сомнения, что Олег Валерьевич вменяемый, но дьявол кроется в деталях. Например, была ли какая-то психотравмирующая ситуация. Мы считаем, что сейчас уже, в принципе, все следственные действия, которые необходимы в Москве, завершены, и мы будем ходатайствовать о передаче, как минимум, если не дела, то самого тела Олега Валерьевича Соколова и его души в Санкт-Петербург», — подчеркнул адвокат.

Напомним, что доцент СПБГУ назвал мотивом для своего преступления неадекватное поведение Ещенко еще 11 ноября в ходе заседания Октябрьского районного суда. Тогда обвиняемый сообщил, что проживал с девушкой около пяти лет – более того, он считал ее невестой и намеревался заключить брак. Однако в день трагедии, 8 ноября, аспирантка якобы разозлилась, что Соколов намерен провести предстоящие выходные со своими детьми от прошлого брака.

«Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье. Я никогда такого потока агрессии не видел. Нападение с ножом. Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась в чудовище из сказки», – сказал историк, передавало РИА «Новости».

При этом судья тогда уточнила: «Я не очень поняла. Это девушка на него с ножом?». Адвокат доцента СПбГУ тут же поправил своего подзащитного: «Ваша честь, ну я не хотел, чтобы он этого говорил. Это все преждевременно».

Между тем Почуев в своих выступлениях в суде также указывал на рассказы Соколова об агрессивном поведении аспирантки. Однако 19 ноября он отметил, что это не единственная версия преступления, которую рассматривает защита.

«Версий событий у защиты более десятка, начиная от убийства и вплоть до мистических. Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе.

Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время»,

— пояснил юрист ТАСС.

Между тем мать погибшей Галина Ещенко придерживается другой версии – она уверена, что историк расправился с 24-летней девушкой из-за того, что она хотела разорвать их отношения. «Я думаю, ей просто все это надоело — тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит. А еще решающую роль мог сыграть наш приезд», — сообщила женщина «ФАН».

Она отметила, что намеревалась вместе с супругом навестить дочь в середине ноября. Аспирантка, возможно, хотела побыстрее расстаться с Соколовым, чтобы не расстраивать родителей новостью о длительных отношениях со взрослым мужчиной, предположила ее мать.