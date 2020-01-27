«Заминированный рейс»: как самолет вернули в Хабаровск

Пассажирский самолет «Аэрофлота», вылетевший из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу хабаровской воздушной гавани.

«Самолет сел, пассажиры все вышли, сейчас будет проводится их досмотр, досмотр грузов, самолет обследуют с кинологами», — заявили в аэропорту.

Пилоты посадили самолет в штатном режиме без каких-либо происшествий.

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Рейс SU1713 из-за угрозы анонима подал сигнал тревоги на высоте почти 10 тысяч метров, спустя час после вылета. В Москву самолет должен был прибыть в 16:15 по местному времени. На борту находились 262 пассажира и 10 членов экипажа. Информация о бомбе поступила на дежурный пульт Росгвардии, добавили в аэропорту Хабаровска.

Всего три дня назад похожий случай произошел в Перу: пилоты пассажирского самолета, следовавшего по рейсу Лима — Хульяка, срочно посадили лайнер после сигналов о наличии взрывного устройства на борту. На борту находилось более ста человек, самолет сел в аэропорту, который даже приостановил свою работу из-за происшествия.

В Перу же схожий инцидент случился в августе 2018 года. Пассажирский самолет, выполнявший рейс из перуанской Лимы в чилийский Сантьяго, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту городе Писко после сообщения о взрывном устройстве, заложенном на борту. По уточненным данным, неизвестный позвонил в чилийский центр контроля полетов и сообщил, что на борту пассажирского лайнера авиаперевозчика Latam LA2369 находится бомба.

Получив такую информацию, капитан воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку. После приземления все пассажиры были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

В июне 2018 года самолет Boeing 767-300 авиакомпании United Airlines с 214 пассажирами на борту экстренно сел в Ирландии из-за записки о заложенной в воздушном судне бомбе.

По данным издания The Sun, сообщение было обнаружено в туалете.

Самолет рейса UA-971 следовал по маршруту Рим — Чикаго, однако был вынужден приземлиться в аэропорту ирландского города Шаннон. К моменту посадки воздушный борт ожидали автомобили скорой и пожарной службы.

Сообщения о минировании происходят не только с самолетами — в последнее время Россию захлестнули волны телефонного терроризма, исходящие, предположительно, с Украины. Буквально в понедельник, 27 января, неизвестные снова «заложили бомбы» на всех станциях московского метро. Сейчас их проверяют силовики и специалисты-кинологи.

За неделю до этого кроме станций метрополитена, были якобы заминированы 85 столичных школ, 16 детских садов и три роддома.

По факту телефонных атак российскими правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» с наказанием в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. 31 октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ужесточить наказание за телефонный терроризм.

Впоследствии соответствующий закон был принят Госдумой и подписан президентом России Владимиром Путиным. Тюрьма грозит гражданам, которые сообщили о «минировании» объектов социальной инфраструктуры (школ, больниц и университетов) или в случае, ели сообщение причинило коммерческим структурам ущерб на сумму свыше 1 млн рублей. Для таких нарушителей предусмотрено от трех до пяти лет тюрьмы или штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей.