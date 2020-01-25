Сигналы от президента: прокуратура проверит приговор Котову

Президент России Владимир Путин поручил проверить «законность и обоснованность» обвинительного приговора активисту Константину Котову, который был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

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Проверкой вынесенного приговора будет заниматься лично новый генпрокурор Игорь Краснов. «При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в тексте документа. Краснов должен предоставить доклад до 31 марта 2020 года.

Между тем адвокат активиста Мария Эйсмонт узнала о поручении президента из СМИ. Она заявила изданию «Подъем», что не может оценить вмешательство президента ни в позитивном, ни в негативном ключе.

«Мне известно об этом из СМИ. У нас, адвокатов Котова, есть четкая позиция, которая заключается в том, что преследование должно быть немедленно прекращено <...>.

А ловить какие-то сигналы [от президента], гадать на кофейной гуще я не хочу. По закону Константин Котов не совершал никаких уголовных преступлений, ему должны принести извинения и он должен быть немедленно освобожден и реабилитирован», — высказала свою позицию юрист.

Напомним, что в ходе пресс-конференции в декабре президент пообещал «изучить» ситуацию Котова. При этом Путин добавил, что «в некоторых странах» за несанкционированные акции предусмотрены более серьезные наказания.

Обвинительный приговор Котову вынесли 5 сентября 2019 года в Тверском суде Москвы. Молодого человека признали виновным по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга и пр.» — ему дали четыре года колонии общего режима.

После этого в декабре 2019 года представители программиста подали жалобу в Конституционный суд. Адвокаты потребовали пересмотреть вынесенный приговор. Они отметили, что суды проигнорировали постановление Конституционного — уголовная ответственность несется только в случае ущерба имуществу или здоровью людей.

В декабре 2019 года суд вынес один из последних приговоров в отношении участников дела о массовых беспорядках. Так, 32-летнего дантиста Павла Новикова признали виновным по статье «Применение насилия над представителем власти, неопасное для жизни и здоровья».

По версии следствия, Новиков участвовал в акции протеста и в Столешниковом переулке ударил пластиковой бутылкой полицейского кинолога по голове и предплечью. На первом судебном заседании следователь и прокурор заявили, что мужчина признал вину. Однако сам Новиков это отрицал. Тем не менее позднее во время заседания в Тверском суде Москвы он изменил показания и полностью признал вину.

В своем последнем слове он принес извинения пострадавшему полицейскому и заявил, что готов понести ответственность. В итоге, учтя смягчающие обстоятельства — положительные характеристики и отсутствие судимостей — Тверской районный суд приговорил его к штрафу в 120 тыс. руб.

Затем суд вынес решение по делу Никиты Черцова. Ему также были предъявлены обвинения по части 1 статьи 318 УК РФ. Следствие установило, что 27 июля 2019 года, когда полицейский обеспечивал общественный порядок в Столешниковом переулке, обвиняемый толкнул его двумя руками в грудь, чтобы помешать «его законной деятельности».

Однако мужчина вину не признал и заявил, что просто проходил мимо и об акции протеста не знал. По его версии, он увидел, как правоохранитель задерживает молодого человека, после чего натолкнулся на правоохранителя и выбросил руки вперед.

При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение морального вреда, характеристики, помощь бабушке, благотворительность. В результате суд приговорил Чирцова к одному году колонии общего режима и постановил учесть срок пребывания в СИЗО как день за полтора.

Также 6 декабря 2019 года 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Помимо этого в течение следующих двух лет ему запрещено создавать и вести интернет-ресурсы. При этом молодой человек может публиковаться на чужих страницах и свободно пользоваться интернетом.

Жуков был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено. Однако началось новое — студенту было предъявлено обвинение в экстремизме. По решению суда он был отправлен под домашний арест.

Следствие изучило YouTube-канал молодого человека. По мнению правоохранителей, он призывал общественность к мятежу, говоря в одном из своих роликов, что «с системой нужно жестко бороться». В итоге Кунцевский районный суд признал Жукова виновным по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремизму».