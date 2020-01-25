Сигналы от президента: прокуратура проверит приговор Котову

Путин поручил прокуратуре проверить законность приговора Котову

Прокуратура проверит обвинительный приговор активисту Константину Котову — он был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве. Его осудили на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил порядка на митингах. Проверкой займется новый генпрокурор Игорь Краснов, который до 31 марта обязан предоставить отчет президенту.

Президент России Владимир Путин поручил проверить «законность и обоснованность» обвинительного приговора активисту Константину Котову, который был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

Проверкой вынесенного приговора будет заниматься лично новый генпрокурор Игорь Краснов. «При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в тексте документа. Краснов должен предоставить доклад до 31 марта 2020 года.

Между тем адвокат активиста Мария Эйсмонт узнала о поручении президента из СМИ. Она заявила изданию «Подъем», что не может оценить вмешательство президента ни в позитивном, ни в негативном ключе.

«Мне известно об этом из СМИ. У нас, адвокатов Котова, есть четкая позиция, которая заключается в том, что преследование должно быть немедленно прекращено <...>.

А ловить какие-то сигналы [от президента], гадать на кофейной гуще я не хочу. По закону Константин Котов не совершал никаких уголовных преступлений, ему должны принести извинения и он должен быть немедленно освобожден и реабилитирован», — высказала свою позицию юрист.

Напомним, что в ходе пресс-конференции в декабре президент пообещал «изучить» ситуацию Котова. При этом Путин добавил, что «в некоторых странах» за несанкционированные акции предусмотрены более серьезные наказания.

Обвинительный приговор Котову вынесли 5 сентября 2019 года в Тверском суде Москвы. Молодого человека признали виновным по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга и пр.» — ему дали четыре года колонии общего режима.

После этого в декабре 2019 года представители программиста подали жалобу в Конституционный суд. Адвокаты потребовали пересмотреть вынесенный приговор. Они отметили, что суды проигнорировали постановление Конституционного — уголовная ответственность несется только в случае ущерба имуществу или здоровью людей.

В декабре 2019 года суд вынес один из последних приговоров в отношении участников дела о массовых беспорядках. Так, 32-летнего дантиста Павла Новикова признали виновным по статье «Применение насилия над представителем власти, неопасное для жизни и здоровья».

По версии следствия, Новиков участвовал в акции протеста и в Столешниковом переулке ударил пластиковой бутылкой полицейского кинолога по голове и предплечью. На первом судебном заседании следователь и прокурор заявили, что мужчина признал вину. Однако сам Новиков это отрицал. Тем не менее позднее во время заседания в Тверском суде Москвы он изменил показания и полностью признал вину.

В своем последнем слове он принес извинения пострадавшему полицейскому и заявил, что готов понести ответственность. В итоге, учтя смягчающие обстоятельства — положительные характеристики и отсутствие судимостей — Тверской районный суд приговорил его к штрафу в 120 тыс. руб.

Затем суд вынес решение по делу Никиты Черцова. Ему также были предъявлены обвинения по части 1 статьи 318 УК РФ. Следствие установило, что 27 июля 2019 года, когда полицейский обеспечивал общественный порядок в Столешниковом переулке, обвиняемый толкнул его двумя руками в грудь, чтобы помешать «его законной деятельности».

Однако мужчина вину не признал и заявил, что просто проходил мимо и об акции протеста не знал. По его версии, он увидел, как правоохранитель задерживает молодого человека, после чего натолкнулся на правоохранителя и выбросил руки вперед.

При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение морального вреда, характеристики, помощь бабушке, благотворительность. В результате суд приговорил Чирцова к одному году колонии общего режима и постановил учесть срок пребывания в СИЗО как день за полтора.

Также 6 декабря 2019 года 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Помимо этого в течение следующих двух лет ему запрещено создавать и вести интернет-ресурсы. При этом молодой человек может публиковаться на чужих страницах и свободно пользоваться интернетом.

Жуков был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено. Однако началось новое — студенту было предъявлено обвинение в экстремизме. По решению суда он был отправлен под домашний арест.

Следствие изучило YouTube-канал молодого человека. По мнению правоохранителей, он призывал общественность к мятежу, говоря в одном из своих роликов, что «с системой нужно жестко бороться». В итоге Кунцевский районный суд признал Жукова виновным по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремизму».