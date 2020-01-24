«Необходим эксперимент»: студентам предложат сменить специальность

В России хотят ввести новую систему обучения, в рамках которой студенты вузов смогут менять или корректировать специальность после второго курса обучения. Такое предложение президент РФ Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию. В ответ на это глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что депутаты готовы оперативно подготовить необходимые законодательные изменения.

Тем не менее в Госдуме инициатива президента пока не на повестке дня, рассказал «Газете.Ru» первый зампред Комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин.

«На собрании комиссии эта тема не обсуждалась. Хотя закон об образовании не препятствует таким вещам, эта практика не очень распространенная», — заявил Смолин.

Реклама

По его словам, действующая система бакалавриата предусматривает изучение общеобразовательных предметов на первых двух курсах университета. Профессиональный уклон обучение приобретает только в последующие два года.

«В этом смысле действующая система не противоречит предложению президента, поэтому для внесения изменений в нее потребуются и законодательные изменения. Однако я не думаю, что нужно сразу вводить эту систему в вузы – необходимо для начала провести эксперимент», — пояснил депутат.

Ранее зампредсед комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс сообщил «Известиям», что обсуждение пилотного проекта новой системы образования начнется в первом квартале 2020 года. При условии, что все профильные ведомства «пойдут друг другу на встречу» при разработке инициативы, уже в 2021 году пилотный проект может быть запущен в нескольких регионах.

Через год-два инициатива главы государства может привести к тому, что новая система обучения будет закреплена в России на законодательном уровне и станет обязательной для всех вузов.

При этом на первом этапе внедрения такой системы учащиеся смогут выбирать только смежные направления в рамках одного вуза, а не кардинально менять специальность. Пока неясно, как будет действовать университет, если студент захочет перейти на совершенно иной факультет, для которого требуется подтвердить знания по другим предметам.

«Например, что делать, если студент при поступлении в вуз не сдавал, допустим, физику, а потом захотел пойти на факультет, где она нужна», — отметила в беседе с «Известиями» директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

В процессе разработки проекта Россия сможет ориентироваться на страны, в которых такая система обучения уже успешно функционирует. Ведущие университеты Великобритании, Франции, Германии, Польши, Нидерландов, Китая и Японии используют схему обучения «2+2+2». Наиболее широко она распространена в США – там ее используют более 300 вузов. Обучающиеся в них студенты могут дважды поменять или уточнить свою специализацию: после второго курса и после окончания бакалавриата. Такая система позволяет продолжить обучение в вузе, а не отчисляться и начинать высшее образование с нуля, даже тем, кто разочаровался в своем выборе.

В большинстве российских вузов сейчас действует схема обучения «4+2» – бакалавриат+магистратура. Студенты могут поменять специальность после четырех лет обучения, однако очевидно, что сделать это сложно, так как поступление в магистратуру требует наличие профессиональных знаний.

Для того, чтобы эффективно реализовать предложение президента, нужно в первую очередь понять, как дополнительный профессиональный модуль будет соотноситься с основной частью учебной программы и отражаться в дипломе, заявила «Известиям» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. «От этих и других факторов будет зависеть скорость закрепления этого положения в законе», — пояснила депутат.

При этом некоторые высшие учебные заведения уже пошли на эксперименты. Так, в 2019 учебном году у четырех тысяч студентов Тюменского государственного университета (ТюмГУ) появилась возможность с первого курса формировать индивидуальные образовательные программы. Как пояснила проректор ТюмГУ Таисья Погодаева, в университете также есть Школа перспективных исследований по семи направлениям — каждый студент после двух лет общей программы должен выбрать одно из них.

В числе сложностей, возникших при запуске таких проектов, представитель вуза назвала довольно жесткие требования Федерального государственного образовательного стандарта. О несовместимости ФГОС и свободного выбора предметов для изучения в школах и вузах «Газете.Ru» ранее рассказывала и профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

«ФГОС в нынешнем виде только закручивает гайки в увеличении нагрузки на учащихся в процессе освоения предметов. Мне кажется это не перспективно. Поддержка осознанного выбора предметов учениками и студентами, который делается при помощи наставников, чрезвычайно важна», — заявила Абанкина.

Она подчеркивала, что школьникам и студентам нужно предоставлять возможность выбирать предметы для изучения не только в своих учебных заведениях, но и в других, привлекающих их своим профессиональным уклоном.

Практика частичного применения системы «2+2+2» сейчас действует и в Уральском федеральном университете. «Ежегодно этой возможностью пользуются более 500 студентов, причем около 300 человек принимают такое решение именно на втором курсе, — рассказал «Известиям» ректор вуза Виктор Кокшаров.

Перешли на такую систему обучения и в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ). «По окончании третьего семестра студенты в зависимости от рейтинга успешности выбирают профиль подготовки, выстраивая свою траекторию обучения на следующие два года», — сообщила изданию проректор вуза по образовательной деятельности Елена Разинкина.

Первой экспериментировать над студентами начала Высшая школа экономики. С 2014 года обучающиеся там второкурсники выбирают в дополнение к основной образовательной программе так называемый майнор – дополнительный профиль, который изучают на втором и третьем курсах. Главный принцип при выборе – специальность майнора не должна совпадать с основным направлением подготовки.