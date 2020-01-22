Исправление ошибок: чего ждут от нового главы Минздрава

Михаил Мурашко, до 21 января занимавший должность руководителя Росздравнадзора, и Вероника Скворцова, до того же дня остававшаяся главой Минздрава, поменялись местами. Указом президента РФ Мурашко возглавил министерство, а Сковорцова — службу, находящуюся в его ведении.

Теперь новому министру здравоохранения предстоит исправить ошибки, которые допустила его предшественница, а Скворцовой в новом качестве придется оценить принятые ей же решения, считают общественники и специалисты по охране здоровья, опрошенные «Газетой.Ru».

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«Вероника Игоревна на новом посту сумеет увидеть обратную сторону тех мероприятий, которые до этого проводились в здравоохранении — в том числе, и не очень удачно. Минздраву, в первую очередь, надо переосмыслить содержание проектов ведомства — посмотреть, что включено туда в качестве мероприятий. Возможно, как-то переформулировать отдельные из них, усилить или, напротив, ослабить», — предполагает директор Институт экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Большой провал в первичном звене здравоохранения»

Говоря о проблемах здравоохранения, эксперты, прежде всего, отмечают недостатки системы оказания первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) — то есть профилактики, диагностики и лечения болезней, которые проводятся сразу после появления симптомов. Такие услуги оказывают фельдшеры скорой помощи, амбулатории, поликлиники, дневной стационар и другие центры здоровья.

Еще 11 ноября в ходе заседания Госсовета по вопросам здравоохранения президент России Владимир Путин привел статистику, согласно которой работу учреждений первичного звена отрицательно оценивают 60% граждан. Все это — несмотря на созданные при Скворцовой проекты: «Бережливая поликлиника» в 2016 году, «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2018 году и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2019 году.

Отношение россиян к государственной медицине только ухудшается — особенно это касается именно ПМСП, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«У нас действительно есть большой провал на первичном звене — там плохая техническая оснащенность, а также недостаточно врачей, особенно узкоспециализированных», — отметил депутат.

Его слова подтвердила руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи НИИ психиатрии имени В.П. Сербского Анна Портнова. «Например, лечение зубов произвести во многих регионах возможности нет. Там это делают платно, потому что на первичном звене некому оказывать помощь. Врачи оттуда уходят в частную практику. И не только из стоматологии. Например, в поликлинике был ЛОР — а потом он ушел в частный кабинет, и его место никто не занял», — пояснила специалист «Газете.Ru».

«Ангелы в белых халатах, живущие на низкие зарплаты»

Проблема первичного звена, прежде всего, заключается в низкой зарплате врачей. Еще 19 декабря на большой пресс-конференции Путин заявил, что зарплаты в медицине выше, чем в любой другой социальной сфере. Однако он уточнил, что растет только средний показатель дохода сотрудников здравоохранения по стране — то есть сумма заработка всех врачей, поделенная на их общее число.

От региона к региону в России суммы оплаты труда медиков разнятся. Это неправильно, считают в Госдуме. «Для специалистов всей страны зарплаты должны быть примерно одинаковыми — сейчас власти регионов решают, какую сумму назначить врачам. Но, я считаю, она должна быть отраслевой, а не привязанной к региону. Из-за этого все стремятся в Москву, а на окраинах врачам тяжело», — объяснил «Газете.Ru» Федот Тумусов.

По его словам,

финансирование здравоохранения преобразовалось в «некий бизнес» — это случилось после внедрения Обязательного медицинского страхования (ОМС), когда доход медика стал формироваться из числа обслуженных им пациентов.

«А в регионах людей мало, в связи с этим мало и осмотров у врача — в итоге платят гроши. Это неправильно, систему надо менять: в крупных городах принцип бизнеса подходит, а вот на окраинах — нет. И в таких условиях существуют наши хорошие врачи — ангелы в белых халатах», — подчеркнул депутат.

По данным Минздрава, с 2014 года ведомство последовательно проводит работу по увеличению фиксированной части оплаты труда медиков. На практике же, по мнению главы отделения НИИ им. В.П. Сербского, министерство слабо контролирует ситуацию.

«У Минздрава не было желания посмотреть на эти проблемы. Возможно, там удовлетворялись только теми отчетами, которые выдавали региональные министерства, департаменты здравоохранения. А жалобы врачей в итоге гасились, чтобы не доводить до Минздрава», — рассказала Портнова.

«Все остаются без лекарств»

Еще одна проблема, которая остро встала в 2019 году — срыв госзакупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Только за первую половину 2019 года была сорвана четверть сделок — их количество выросло с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. Эти данные в августе предоставила «Коммерсанту» аналитическая компания Headway.

К этому привело решение Минздрава, направленное, казалось бы, на благие цели. Дело в том, что согласно приказу 871н, с января 2019 года госзаказчики должны были выставлять как можно более низкую начальную максимальную цену контракта (НМЦК) на поставку лекарств. Дешево их продавать поставщикам оказалось невыгодно, а пострадали пациенты: нововведение приняли, чтобы выровнять цены на госзакупках в разных регионах, где стоимость одних и тех же препаратов могла различаться в разы, однако люди остались без жизненно необходимых лекарств.

«Это было введено для того, чтобы бороться с коррупционной составляющей тендеров. Но в итоге производители перестали в них участвовать — то есть тендеры объявлены, но никто не заявился. Дети и взрослые в результате остаются без лекарств», — подтвердила Портнова.

«Низкая доступность помощи для детей»

От нового министра здравоохранения ждут не только исправления ошибок предшественницы: в медицине остались проблемы, которым так и не уделили внимание, по мнению экспертов. Один из основных недостатков нашей системы здравоохранения, который так и не был устранен Минздравом и Росздравнадзором, — это отсутствие контроля за медицинской помощью детям и подросткам, считает глава отделения центра имени В.П. Сербского.

«Например, все дети в определенном возрасте должны проходить диспансерные обследования у специалистов, но на самом деле это все крайне формально. Часто отсутствуют некоторые врачи, обязательные к посещению во время диспансеризации — особенно в регионах», — рассказала «Газете.Ru» Портнова.

Эта проблема касается не только здоровых детей из полной семьи, но и воспитанников интернатов и детских домов. «Дети не посещают врачей, хотя имеют хронические заболевания — доступность помощи просто низкая», — подчеркнула эксперт.

Более того, несовершеннолетние пациенты с особенностями развития часто не получают лечебное питание — из-за отсутствия необходимых продуктов у многих детей наблюдается крайне низкая масса тела. Но одной из главных проблем в детском сегменте здравоохранения считается отсутствие жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), заявила медик.

«Предложили лечение в Германии или Израиле»

Из-за низкой зарплаты страдает престиж врачей — молодые россияне не хотят идти в эту профессию, заявили эксперты. Кроме того, статус медиков подрывает количество возбужденных против них дел, отметил Тумусов. «Правоохранительные органы за последние шесть лет запустили множество уголовных преследований против врачей. Из-за этого никто не хочет сегодня стать ни хирургом, ни реаниматологом, потому что эти профессии связаны с рисками», — пояснил чиновник в разговоре с «Газетой.Ru».

По данным Следственного комитета РФ, в 2018 году против сотрудников здравоохранения было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел по факту преступлений, связанных с врачебными ошибками — это на 24% больше, чем в 2017 году (около 1,8 тыс). Чаще всего попадают под статьи хирурги, акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи.

Но за создание позитивного образа врача отвечает именно Минздрав, уверены эксперты. «Там явно совершали глубочайшую ошибку, все время фокусируясь на негативных аспектах системы здравоохранения. У нас очень много достижений в этой сфере — многие значительно лучше, чем в соседних странах. Но мы делали упор на недостатки, что правильно с точки зрения управленцев, но с точки зрения социальной психологии наше население перекормили негативными случаями», — утверждает директор Институт экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Репутацию медиков подрывают не только уголовные дела, но и сами врачи, заявили в Госдуме. «Например, когда у моего брата заболело сердце и надо было делать операцию, я пришел в региональный медицинский центр и спросил, что делать. Мне ответили, что мы может ехать в Германию и Израиль. Я удивился, почему они так говорят», — рассказал депутат Тумусов.

По его словам, сотрудники здравоохранения не должны направлять пациентов за рубеж, потому что хирургическое вмешательство и другие медицинские услуги там предоставляются за деньги. В это же время в России многие больницы оснащены не менее высокотехнологичным оборудованием — кроме того, они должны обслуживать больных бесплатно, согласно №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», отметил депутат.