Симоньян – о госпитализации: у меня нет сердца

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ответила в своем Telegram-канале на публикации ряда СМИ о том, что ее якобы госпитализировали с сердечным приступом.

«В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», — написала она.

Ранее в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что во время совещания в здании администрации президента России на Старой площади журналистка почувствовала себя плохо из-за проблем с сердцем. В частности о том, что главреду RT Маргарите Симоньян вызывали скорую помощь, а затем госпитализировали в институт имени Н.В. Склифосовского сообщали Telegram-канал «Mash» и «Московский комсомолец».

Реклама

В НИИ скорой помощи изданию РБК, принадлежащему Григорию Березкину, сообщили, что Симоньян «поступила в экстренную реанимацию», отказавшись предоставлять какую-либо еще информацию.

В прошлом году был случай, когда Маргариту Симоньян действительно увезли на «скорой» в больницу. Произошло это в июне 2019 года после эфира на радиостанции «Эхо Москвы».

RT сообщал, что беременную журналистку госпитализировали после инцидента с юристкой »Фонда борьбы с коррупцией» Любовью Соболь. По словам Симоньян, та поджидала ее перед эфиром у входа в редакцию радиостанции с включенной камерой. На записи слышно, как Соболь задает Симоньян политические вопросы, не связанные с компетенцией главреда телеканала.

Симоньян отказалась от комментария и отметила, что об интервью необходимо договариваться заранее через пресс-службу. Однако это не успокоило настойчивую Соболь. Она продолжила требовать ответа, на что главред RT и МИА «Россия сегодня» сказала, что не хочет с ней разговаривать. Кроме того, беременная Симоньян попросила сотрудников радиостанции увести Соболь, поскольку ей нельзя нервничать.

«Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», — писала главред МИА «Россия сегодня» и RT в своем Telegram-канале.

Позднее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов извинился перед журналисткой, которая пришла на эфир, а также перед слушателями, которые хотели услышать передачу «Все сложно» и «ожидания которых были обмануты».

«Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции «Эхо Москвы». Желаю ей скорейшего выздоровления», — отметил Венедиктов после госпитализации Симоньян.

Сама журналистка в последствии говорила, что у нее нет претензий ни к радиостанции, ни к ее главреду. «Эховцы были замечательны, вызвали мне «скорую», оперативно переформатировали эфир», — обратила она внимание.

Вместе с тем Симоньян выразила надежду, что Соболь сама понимает, что поступила нехорошо. «Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем. А если не понимает, то поймет. Не на этом свете, так на том. Всем добра», — отметила главред RT в своем аккаунте в Twitter.

Тогда Маргарита Симоньян провела несколько дней под присмотром врачей из-за того, что была угроза дальнейшего развития плода.

«Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдется. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих», — рассказывала журналистка во время нахождения в больнице.

Позднее она сообщила, что ее выписали, приложив к посту в Twitter фото заключения медиков, где был указан диагноз: «Угроза позднего выкидыша. ОАГА [отягощенный акушерско-гинекологический анамнез]» из-за психоэмоционального стресса.

«Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам», — добавила Симоньян.

Спустя несколько месяцев – в октябре 2019 года – у нее родилась дочь, которую назвали Маро.