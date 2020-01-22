«Ослабить зло»: что пообещал новый генпрокурор

Совет Федерации утвердил кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора — Владимир Путин уже подписал соответствующий указ, сообщает РИА «Новости».

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В среду, 22 января, Краснов выступил в Совфеде с докладом о предстоящих планах на развитие органов надзора. «За почти трехсотлетнюю историю прокуратура сформировала эффективную систему органов правопорядка. Главная задача которой сформулирована еще при образовании и сохранилась поныне. Ослабить зло, пресекающее беспорядки в неправомерных делах, правосудие взятничества и беззакония», — с этих слов начал свое выступление Краснов.

Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов и заявил, что при принятии решений о возбуждении уголовных дел нужно использовать индивидуальный подход.

Краснов планирует создать в России «атмосферу нетерпимости» к коррупции. «Стоит задача максимально ослабить указанное зло за счет оздоровления правовой среды для жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, в отношении которых нужно создать атмосферу нетерпимости», — пояснил он.

Генпрокурор считает, что механизм проверок предпринимателей необходимо улучшить и кардинально пересмотреть. По его словам, каждое конкретное дело в отношении бизнес-структур требует индивидуального подхода.

«Защита прав предпринимателей стоит очень остро. Задача прокуратуры — обеспечить законность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей», — добавил он.

По окончании выступления экс-генпрокурор России Юрий Чайка сказал напутственные слова в адрес своего приемника. «Хочу пожелать своему преемнику всего самого доброго. Я думаю, у него все получится, все ляжет. Он из системы прокуратуры, ему дорога эта система», — заявил он в Совфеде после того, как верхняя палата парламента сняла его с должности главы Генпрокуратуры.

Самому Чайке продолжили занять пост полпреда на Северном Кавказе. Отметим, что на посту Генпрокурора он пробыл 13 лет.

Краснов уже принял присягу и поставил подпись под соответствующими документами. «Клянусь при осуществлении полномочий <...> свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, защищать права и свободы человека и гражданина, охранять интересы общества и государства», — сказал он. За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора.

Напомним, что о выдвижении Владимиром Путиным кандидатуры 44-летнего Краснова стало известно 20 января. Новый Генпрокурор родился в Архангельске, где окончил Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова. С 1997 года работал в органах прокуратуры. Через девять лет стал следователем центрального аппарата Генпрокуратуры. В 2007 году перешел в Следственный комитет, где стал старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

С апреля 2016 года он занимал должность зампредседателя СК Александра Бастрыкина, курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления.

Краснов широко известен в правоохранительных кругах — в частности он вел уголовные дела о покушении на Анатолия Чубайса, а также хищениях при строительстве космодрома Восточного.

Между тем экс-сотрудник Генпрокуратуры СССР, член СПЧ Юрий Костанов скептически отнесся к кандидатуре нового генпрокурора.

«Нынешние следователи очень слабы. Более того, сегодня худших нарушителей закона, чем следователи СК, я не знаю. Ну, разве что отдельные следователи ФСБ. Они могут явиться с обыском ночью, изъять то, чего не должны изымать, и т.д., и т.п. Краснов был заместителем председателя СК три последних года, если не ошибаюсь. И за это время у здешних следователей не появилось привычки соблюдать закон», — заявил он газете «МК».

По словам Костанова, он знаком с некоторыми расследованиями силовика и считает, что в них много недоработок.