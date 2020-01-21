Больше не генпрокурор: куда отправят работать Чайку

Президент России Владимир Путин предложил экс-генпрокурору Юрию Чайке стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь добавил, что указ о назначении пока не подписан.

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Во вторник, 21 января, Путин встретился в Кремле с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора, заместителем председателя Следственного комитета Игорем Красновым. Президент выразил благодарность Чайке за работу и выразил надежду, что его опыт будет полезен преемнику.

После этого Чайка поблагодарил Путина за предложение перейти «на новый участок работы» и заверил, что на новом посту уделит внимание вопросам жизни СКФО. Глава государства обратил внимание Чайки на то, что в этом округе сохраняются проблемы с коррупцией, терроризмом, а также в социальной сфере.

Краснова же Путин попросил продолжить усиленную работу Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией и соблюдения законности в социальной сфере.

Кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова президент предложил 20 января. Уже 21 января в ходе встречи с сенаторами профильных комитетов Краснов рассказал о своих планах на посту генпрокурора. Он заявил, что не видит необходимости в расширении полномочий прокуроров, а также в каких-либо изменениях после реформы, разделившей следствие и надзор. По его мнению, Генпрокуратура и Следственный комитет работают эффективно.

Между тем,экс-генпрокурор России Валентин Степанков заявил НСН о возможном изменении структуры прокуратуры в связи с приходом Игоря Краснова.

«Немного удивительный выбор, потому что в биографии Краснова большую часть времени составляет чисто следственная работа. После ухода следствия из прокуратуры ее функции во многом изменились и резко снизились. Возможно, приход Краснова в конечном итоге вернет прокуратуре функцию уголовного преследования, которая записана в законе о прокуратуре, но на сегодня практически не осуществляется», — сообщил Степанков.

Краснов занимает пост замглавы СК с 2016 года. Он расследовал многие резонансные дела. Так, силовик вел дело о покушении на Анатолия Чубайса в 2005 году, а также расследовал убийства судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой ультранационалистами. К пожизненному заключению были приговорены исполнитель убийства Никита Тихонов и создатель организации Илья Горячев, сообщница Тихонова Евгения Хасис получила 18 лет заключения. Их дела также вел Краснов.

Более того, он курировал расследование многомиллиардных хищений на космодроме Восточном и дело полковника Захарченко. Одним из последних его громких расследований стало убийство Бориса Немцова. Краснов начал его в 2015 году, однако впоследствии оно было передано другому следователю.

Силовик курировал работу российских следователей в Сирии, расследование дел в отношении экс-губернаторов Александра Хорошавина, Никиты Белых и Вячеслава Гайзера, а также экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Как пишет газета «Известия», среди юристов Краснов известен как жесткий и бескомпромиссный профессионал, с большим уважением относящийся к закону. «Нынешняя компетенция Генеральной прокуратуры может оказаться недостаточной для опыта и личных качеств Игоря Краснова, что может привести к ее расширению в будущем. Хотелось бы большего профессионального взаимодействия с ведомством, и мы на него рассчитываем. Сейчас эта задача, по всей видимости, будет поставлена новому руководителю», — сообщил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку. На данный момент идет процесс формирования нового правительства. 16 января 2020 года на пост премьера был назначен Михаил Мишустин — ранее он занимал должность главы Федеральной налоговой службы.

«Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному Собранию, которым мы все и занимаемся», — заявил новый премьер после своего назначения. Медведев же занял пост зампредседателя Совета безопасности — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.