«Подъезд был полон пара»: пять человек погибли в хостеле

Пять человек погибли в Перми при прорыве трубы отопления в хостеле — еще шестеро получили термические ожоги, сообщает региональный Следственный комитет.

Реклама

Трагедия произошла в ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель», расположенном на цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе. Там прорвало трубу центрального отопления — помещение хостела затопило кипятком.

В региональной скорой помощи сообщили, что первый вызов с места ЧП поступил в 1.54 ночи по местному времени (23.54 по мск). Через 10 мин там уже дежурили девять бригад. Трое пострадавших гостей хостела тут же были госпитализированы в ожоговый центр в ГБ им. Гринберга — врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Так, 28-летний мужчина получил термические ожоги стоп, у другого 35-летнего постояльца мини-отеля врачи зафиксировали повреждение всей области нижних конечностей. 33-летнюю женщину увезли в больницу с ожогом ног и поясничной области.

Ожоги во время операции также получили двое спасателей, однако они отказались от госпитализации. Не поехала в больницу и 53-летняя администратор хостела, получившая ожог и поверхностное обморожение голеностопа, уточнили в региональной скорой помощи местному порталу 59.ru.

«Шел пар. Вода дошла до порога гостиницы. Это был кипяток. Страшно представить, что было внутри здания.

Я живу здесь недалеко. Моя жена выглянула в 04.00, видит, что медики стоят тут. На улице еще темно было. Я шесть лет тут живу, гостиница уже размещалась тут. В ней еще, помню, ремонт делали», — рассказал очевидец ЧП.

Тела погибших обнаружили в ходе откачивания горячего теплоносителя и проверки помещений — их личности устанавливаются, пишет ТАСС со ссылкой на региональное МЧС. Все они были постояльцами заведения, передает портал 59.ru со ссылкой на исполняющего обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Игоря Гончарова.

Глава краевого Минздрава Оксана Мелехова заявила, что семьям погибших и пострадавшим от прорыва трубы будет оказана «вся необходимая помощь», сообщает местное агентство «Красная весна».

Региональный СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В ведомстве уточнили, что пока сотрудники не могут осмотреть помещение, так как ликвидация последствий аварии все еще идет.

Свою проверку запустила и пермская прокуратура. «Мы дадим правовую оценку законности действий всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, а также законности организации и размещения граждан на данном объекте», — заявили в ведомстве.

На месте трагедии находятся также руководитель краевого Ростехнадзора Константин Черемушкин, глава Индустриального района Александр Иванов и глава Перми Дмитрий Самойлов.

Жители дома, в котором находится хостел, пожаловались, что на время откачивания воды у них отключили свет и отопление. «Приехали спецмашины, скорая. Я только слышала, что они стали кричать «давай-давай, скорей-скорей». Посмотрела в окно. Оказалось, что идет очень сильный пар. Я поняла, что здесь у нас авария. Открыла дверь в подъезд — он был полон пара. Очень страшно стало. Я подумала, может быть нам уже бежать надо, но никто ничего не говорил. Я закрыла дверь и стала слушать радио, которое у меня на батарейках», — рассказала пермячка Елена Юдина порталу 59.ru.

Ее сосед сообщил, что подобное ЧП в данном заведении происходит второй раз. «В эту гостиницу заселяются в основном родственники тех, кто лежит в онкоцентре, который находится недалеко, или девушки, как их называют, с «низкой социальной ответственностью».

Второй раз в отеле авария, топило уже год или два назад. Но тогда прорвало трубу с горячей водой, а сейчас отопление», — сообщил мужчина.

При этом местные жители уверяют, что проблемы с трубами наблюдались не только в хостеле, но и во всем доме — в этом они обвиняют местную коммунальную службу «Профи-Дом». «Недавно ходили туда разбираться по поводу квитков от ПСК. В квартире дубак, трубы еле теплые, горячая вода тоже еле теплая, а квиток за декабрь пришел аж на 3 тыс. рублей за отопление и еще на 300 рублей за горячую воду. Трубы старые, дырявые и давно должны были быть заменены, но это им не сдалось», — пожаловался пермяк.