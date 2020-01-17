Орудовали в даркнете: в Подмосковье накрыли россиян и украинцев

Сотрудникам ФСБ удалось задержать пятерых участников преступной группировки, производивших наркотики для продажи через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как уточнили в центре общественных связей ФСБ, изначально была получена информация о том, что на территории РФ проходит бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотиков синтетического происхождения. Среди заинтересованных лиц был указан один из интернет-магазинов на торговой площадке «Hydra».

В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Серпухова с поличным были задержаны пятеро активных участников ОПГ — среди них оказались трое граждан России и двое украинцев.

«Обнаружено и изъято не менее 66 кг синтетического наркотического средства мефедрон, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры», — сообщили в ведомстве.

По факту преступления Следственное управление ФСБ уже возбудило уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Производство наркотических средств в особо крупном размере». Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве также рассказали о характерных особенностях деятельности ОПГ. По данным силовиков, ее участники держали в тайне места проживания и использовали только законспирированные средства связи. «Наркотические средства между членами ОПГ передавались исключительно через тайники», — указано в сообщении ЦОС. По данным силовиков, места хранения наркотиков тщательно скрывались, а координация деятельности проходила исключительно через интернет.

В конце ноября 2019 года стало известно о ликвидации одного из крупнейших в российском даркнете интернет-магазинов – он занимался распространением наркотиков. По данным ФСБ, курьеры доставляли запрещенные вещества на территории от Санкт-Петербурга до Томска.

«Из незаконного оборота изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша)», — отмечали в ведомстве. В общей сложности специалисты оценили розничную стоимость изъятых наркотических средств в 650 млн руб.

Сотрудники ФСБ провели операцию по ликвидации онлайн-сети в Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областях. В результате были задержаны семь сотрудников онлайн-платформы — все они работали курьерами. Ни одного организатора деятельности к ответственности привлечь не удалось.

Согласно оперативным данным, двое из задержанных курьеров отвечали за особо крупные партии — доставляли до 300 кг наркотиков из Москвы и Петербурга в областные города. Еще пять человек развозили по различным регионам более мелкие партии до 50 кг.

В отношении курьеров следственное подразделение ФСБ возбудило семь уголовных дел по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК). По этой статье им грозит от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного.

Проблему распространения наркотиков через онлайн-платформы в даркнете осенью 2019 года дважды обсуждали в Госдуме. Участники парламентских слушаний признали, что уже сейчас онлайн-магазины по торговле наркотиками имеют огромный охват аудитории.

Так, крупнейшая онлайн-платформа в российском сегменте глубинного интернета Hydra имеет 800 тыс. активных пользователей. Кроме того, каждый день через нее делается 13,6 тыс. тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 млн руб, сообщалось в расследовании «Россия под наркотиками» издания «Лента.ру».

В конце октября президент Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в России. В частности российский лидер предложил ограничить в сети доступ к информации о способах изготовления, применения и покупки наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Усиленную работу в связи с этим уже начали в МВД – там готовятся поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ о введении ответственности за пропаганду наркотиков в сети. В случае, если проект МВД будет одобрен, он вступит в силу в декабре 2020 года.