Официальное уведомление: полицейские ответят за Голунова

Журналист Иван Голунов получил официальное уведомление от Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по факту его задержания летом прошлого года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется. Кроме того, сам Голунов тогда заявил, что ничего об этом не знает. Теперь он получил письмо от СКР, согласно которому дело возбуждено по пункту «в» ч.3 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». В этом случае подозреваемым грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

Голунов высказал недоумение в связи с тем, как именно следствие квалифицирует действия сотрудников. Он отметил, что при его задержании полицейские необоснованно применили насилие (пункт «а»), а также спецсредства (пункт «б»).

Согласно разъяснениям пленума Верховного суда, пункт «в» подразумевает последствия в виде «крупных аварий и длительной остановки транспорта или производственного процесса, иного нарушения деятельности организации, причинение значительного ущерба, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и т.п.», однако ничего этого после задержания не было, отмечает Голунов.

Судя по фотографии письма, опубликованной журналистом, уведомление о возбуждении уголовного дела датировано 18 декабря. На следующий день во время большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин сообщил о том, что уголовные дела возбуждены в отношении пятерых бывших полицейских, которых подозревают в незаконном задержании журналиста. На вопрос, кто был заказчиком дела Голунова, российский лидер ответил, что такой информации «пока нет».

Информацию о возбуждении дела 13 января подтвердил и адвокат Голунова. Он сообщил ТАСС, что уже подал в СКР ходатайство о признании своего подзащитного потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий.

Пока сам Голунов не знает, проходит ли он по делу в качестве свидетеля или потерпевшего. В официальном уведомлении информации об этом нет. Кроме того, пока неясно, в отношении кого именно возбуждено дело.

«Я, собственно, получил уведомление о возбуждении одного уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». Там не указано, в отношении кого возбуждено это уголовное дело, есть ли там вообще какие-то подозреваемые. Также там не указано, являюсь ли я потерпевшим по этому уголовному делу.

В принципе, я должен быть признан потерпевшим сразу, как только оно было возбуждено, но в письме нет никаких отсылок к этому, и со следователем я не общался.

Следователь мне не звонил, не просил прийти или что-то в этом роде. Поэтому каких-то подробностей я, к сожалению, не знаю», – пояснил он в эфире НСН, добавив, что собирается уточнить эту информацию у СКР.

Голунов также предполагает, что в материалах дела фигурируют его показания о том, что полицейские нанесли ему побои и необоснованно применили спецсредства. Это журналист, по его словам, рассказал еще на первом допросе 7 июня при задержании. При этом в показаниях Голунова фигурируют больше, чем пять правоохранителей, о которых ранее говорил президент РФ.

«Ну, мы вот знаем уже про одно уголовное дело, хотя Владимир Путин сказал, что пять уголовных дел в отношении пяти сотрудников полиции. Возможно, президент обладает большей информацией, чем я. Возможно, уголовное дело возбуждено в отношении пяти сотрудников полиции. Опять же, я не знаю, каких именно, потому что в моих показаниях их было больше, чем пять», — подытожил журналист, пообещав рассказывать о ходе расследования в своих соцсетях.

Напомним, журналиста-расследователя Голунова задержали в Москве 6 июня по подозрению в распространении наркотиков. При обыске у него было обнаружено вещество мефедрон. Подозреваемый свою вину не признал и заявил, что синтетический наркотик ему подбросили при задержании.

Меньше чем через неделю уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении. Специальное заявление об этом сделал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.