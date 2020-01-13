Учет наркотических препаратов: медиков избавят от страха

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство и отменить уголовную ответственность для медработников за неумышленную потерю наркотических и психотропных препаратов.

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Согласно поручению, утрата лекарств не должна быть уголовно наказуема, если она «не связана с их (препаратов) умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации». Фиксировать подобные случаи потери лекарств будет специальная комиссия, говорится на сайте Кремля. Перечень поручений был сформирован по итогам встречи Путина с представителями общественности в Светлогорске (Калининградская область) 31 октября прошлого года.

Тогда юрист благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», активист Центрального штаба ОНФ Анастасия Жданова, обратила внимание на эту проблему — она отметила, что в ряде случаев российские врачи несут необоснованную ответственность.

За потерю даже одной ампулы лекарства, по словам Ждановой, врачи отвечают перед законом по ч. 1 ст. 228.2 УК РФ. В то же время большинство подобных нарушений происходит «не из-за умысла, а из-за невнимательности», из-за незнания молодыми докторами правил, а иногда из-за усталости и большой нагрузки.

«По данным различных опросов, от 37% до 70% медиков говорят о том, что риск привлечения к уголовной ответственности мешает им спокойно работать с такими препаратами», – отметила Жданова.

Путин согласился с общественницей, признав, что такие жесткие условия «напрягают медицинских работников, не дают им возможность нормально работать».

Ответственным за выполнение нового поручения президента назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. До 15 апреля российский лидер ожидает получить от правительства доклад о ходе внесения поправок в законодательство.

13 января Анастасия Жданова прокомментировала информацию и выразила надежду, что в подготовке нормативно-правовых актов для исполнения поручения будут участвовать МВД и Минздрав.

«В значительной степени сейчас все будет зависеть от качества отработки данного поручения МВД и Минздравом. Хочется, чтобы это было что-то реальное, а не формальные документы, которые не снимут реально проблему. Но само поручение мы только можем приветствовать», — сказала юрист в интервью «Газете.Ru».

По ее словам, наличие ответственности за формальное нарушение оборота наркопрепаратов приводит к тому, что пациенты в РФ с сильным болевым синдромом, судорожными симптомами и так далее не имеют доступа к необходимым психотропным лекарственным препаратам.

«Всего таких стран около 26%, в которых сохраняется ответственность за формальное нарушение для медиков. И среди таких стран — Российская Федерация. Наличие такой ответственности Международный комитет по контролю за оборотом наркотиков рассматривает как одно из препятствий для доступности легального оборота данных лекарств. И мы понимаем, что это шаг, который сейчас был предпринят, это шаг для того, чтобы убрать эту ответственность, а, следовательно, повысить доступность легального оборота, что является одним из способов борьбы с нелегальным оборотом», – добавила Жданова.

Она подчеркнула, что бороться с распространением наркотиков необходимо не в медицинской сфере, поскольку формальные нарушения врачей в легальном обороте сильнодействующих лекарств не несут реальной общественной опасности.

В июне 2019 года во время прямой линии с президентом учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер также заявила о необходимости декриминализировать статью о нарушении правил оборота наркотических средств для медработников. Она пояснила, что эта статья предусматривает ответственность, вне зависимости от того, «наступили какие нибудь вредные последствия или нет». То есть врачи оказываются под угрозой уголовного наказания, даже если допустили невольные ошибки в процедуре выписки сильнодействующих лекарств.

Тогда Путин заметил, что для решения проблемы надо создать в медучреждениях систему фиксации утрат подобных препаратов. По итогам прямой линии глава РФ поручил МВД и Минздраву проанализировать правоприменительную практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных веществ и при необходимости «внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности».