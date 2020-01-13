«В тюрьме – винегрет»: новогодняя поэзия Алексея Улюкаева

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, написал в колонии два новых стихотворения, которые отправил Агентству городских новостей «Москва».

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Одно из них посвящено празднованию Нового года в тюрьме. «Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины, // В тюрьме – винегрет», — пишет он, указывая, что это означает окончание «не четверти и не половины», а целого года.

«И теперь по городам и весям // Ходит — не выкинуть слов из песен — // Бессмертный как царь-Кощей, // Но не в пример ему добрый мороз-воевода», — продолжает Улюкаев.

«Так что в казенной фуфайке почти что жарко // Стоять в самый короткий день на плацу. // Вот и настал Новый год, и будут подарки // Даже последнему подлецу», — пишет бывший российский министр в своем стихотворении.

Второе его творение оказалось философским и не повествует о буднях заключенных. В нем он размышляет на тему взаимоотношений между людьми: «От Платонова до Платона, // Потом обратно, // Рассуждения многотомные // Аккуратно // Расставляя на памяти на полках. // Потом обрушить // Человек человеку — волк // Если забыть про душу!», — написал экс-чиновник.

Это не первые стихотворения Алескея Улюкаева, написанные за время нахождения на зоне. Так, в июне прошлого года он написал поэтичное произведение о грозе. «Гроза по Тютчеву, гроза, // Затверженная на уроках, // Раскалывает на глазах, // Как жизнь на до и после срока, // Фарфор небес», — написал он. Свое произведение экс-министр эконом развития России прислал также в Агентство городских новостей «Москва».

Его адвокат Дареджан Квеидзе ранее рассказывала, что в колонии Улюкаев занимается творчеством, а также пишет книгу.

Улюкаева направили работать в библиотеку колонии №1 Тверской области. Туда его оформили, как ранее заявили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), как человека «с большим интеллектом, опытом, потенциалом». Осенью прошлого года сам бывший министр рассказывал о жизни в колонии. В частности, он упомянул и библиотеку. По его словам, там хранится более 15 тыс. книг.

«Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики: Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 1930–1950-х годов прошлого века», — написал Улюкаев в письме изданию News.ru. В послании он отвечает на вопросы журналистов о своей жизни в колонии.

Экс-министр добавил, что в библиотеке также имеются издания и авторов XX века: от Набокова до Эко. Улюкаев рассказал, что библиотеку колонии посещают свыше 300 читателей, которые берут не только детективы, но и «серьезные книги серьезных авторов». «Бывают и довольно интересные обсуждения», — пояснил экс-министр, который также вел литературный кружок.

Бывший чиновник не забывает и про физическую активность. По его словам, он делает зарядку, в которую включает элементы йоги. «Физическую форму поддерживаю обыкновенной зарядкой на свежем воздухе: приседания, наклоны, отжимания и так далее», — написал Улюкаев. Он, однако, отметил, что для полноценных занятий йогой в колонии мало места.

14 ноября 2016 года Алексея Улюкаева задержали с поличным при получении взятки в $2 млн на территории офиса «Роснефти». Сумку с деньгами тогдашнему министру экономразвития страны передал глава нефтяной компании Игорь Сечин.

Как считает следствие, взятка должна была стать «вознаграждением» за положительную оценку Минэкономразвития, которая дала возможность «Роснефти» приобрести госпакет из 50% акций «Башнефти». На следующий день после задержания российский президент Владимир Путин снял Улюкаева с должности в связи с утратой доверия.

Спустя год Замоскворецкий суд Москвы вынес решение по делу экс-министра. Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы, а также штрафу 130,4 млн руб. кроме того, он лишен права занимать определенные должности в течение восьми лет после освобождения.

Спустя год – в апреле 2018 года — Мосгорсуд смягчил приговор бывшего министра. Из наказания был исключен пункт об ограничении должностей, которые мог бы занимать Улюкаев после освобождения. В августе тот же Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Улюкаева, не найдя оснований для отмены либо изменения приговора.

Сам Улюкаев свою вину не признает. Он считает, что показания свидетелей были оговором, а само уголовное дело он назвал провокацией.