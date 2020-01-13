Нападение грабителей: как погибли в ЦАР российские журналисты

Убийство российских журналистов в Центральной африканской республике (ЦАР) в 2018 году было совершено грабителями. Об этом в интервью газете «Коммерсант» сообщил заместитель руководителя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран», – подчеркнул он.

По словам силовика, часть местного населения систематически промышляет разбоем и грабежом.

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Краснов рассказал хронологию трагических событий в ЦАР, установленную следователями. В конце июля 2018 года режиссер Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко прилетели в столицу республики — город Банги — для съемок документального фильма.

«С помощью неустановленного лица, представившегося сотрудником ООН, они наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране», — сообщил замглавы СКР.

Съемочная группа хотела посетить лагерь российских военных инструкторов в городе Беренго, но министерство обороны ЦАР ей в этом отказало. Спустя два дня после прибытия в страну журналисты выехали в город Бамбари «на встречу с неустановленным мужчиной», добавил Краснов. По его словам, журналисты были предупреждены об опасностях ночного путешествия, но решили не ночевать в городе. По дороге автомобиль с россиянами был остановлен «группой неизвестных темнокожих вооруженных людей», которые потребовали от журналистов отдать им все вещи, кинокамеру и прочую аппаратуру.

«После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться», – добавил он.

31 июля 2018 года тела журналиста Орхана Джемаля, кинорежиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко были обнаружены в ЦАР в 23 км от населенного пункта Сибю. Они погибли в результате обстрела их машины неизвестными людьми. В живых остался только водитель автомобиля. По его словам, нападение на съемочную группу произошло 30 июля примерно в десять часов вечера по местному времени. Преступники поджидали журналистов в засаде в кустах возле дороги, передал слова водителя агентству Reuters мэр города Анри Дэпеле. Он добавил, что бандиты «были в тюрбанах и говорили по-арабски». Выдвигались предположения, что журналистов из РФ могли убить боевики одной из местных террористических группировок.

Тела погибших журналистов со множеством пулевых ранений обнаружили местные военные. Как сообщил Reuters анонимный источник в полиции, при жертвах были найдены авиабилеты из Москвы в Касабланку и из Касабланки в Банги, а также пресс-карты «Известий». Само издание при этом отрицало, что его сотрудники находятся в ЦАР. Через некоторое время стало известно, что все пресс-карты были просроченными. Впоследствии, после вмешательства МИД РФ, тела доставили в Москву и похоронили на Хованском кладбище.

Российские журналисты прибыли в ЦАР для съемки документального фильма, сообщил РИА «Новости» руководитель проекта «Центр управления расследованиями» Андрей Коняхин. Он также отметил, что съемочная группа работала без журналистской аккредитации — с собой у погибших были только просроченные российские пресс-карты.

Орхан Джемаль в разное время работал в изданиях «Вечерняя Москва», «Независимая газета» и «Версия». В «Новой газете» он возглавлял отдел политики.

Джемаль также работал военкором в Афганистане, Южной Осетии, Ираке, Сирии и Ливане, написал книгу про российско-грузинскую войну 2008 года.

Александр Расторгуев — режиссер-документалист. По словам коллег, он был дерзким, бесстрашным и социально активным человеком. Вместе с документалистом Павлом Костомаровым и журналистом Алексеем Пивоваровым он снял картину «Срок».

Вместе с Джемалем и Расторгуевым погиб молодой оператор и фотограф Кирилл Радченко. Он был сотрудником компании Troppierre Group, занимающейся созданием видео- и фотоконтента. В 2015-2016 годах принимал участие в съемках веб-сериала «Район тьмы». С 2016 года Радченко сотрудничал с агентством ANNA-News (Абхазия) — в том числе много работал в Сирии и на Украине.

В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин похвалил расследователей убийства журналистов за эффективную работу и пообещал обязательно найти виновных в гибели россиян.