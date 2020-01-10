Жесткая посадка: лайнер из Москвы получил повреждения в Анталье

Лайнер Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в одном из аэропортов Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По данным СМИ, борт, летевший рейсом NWS1801 из Москвы, сел в Анталье. Самолет летел без пассажиров — экипаж в результате инцидента не пострадал, сообщили в Генконсульстве России в Анталье.

На опубликованных фотографиях видно, что нижняя часть лайнера помята, а в салоне самолета пробит пол. Как сообщает портал «Airporthaber», пилоты лайнера A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением на борту.

По информации турецкого портала «Kokpit Aero», самолет приземлился только с третьей попытки. В результате инцидента была закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта.

Жесткая посадка в пятницу, 10 января, настигла на Таймыре и вертолет Ми-8 — на его борту находились более 17 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В связи с происшествием транспортная прокуратура организовала проверку. Вертолет Ми-8Т авиакомпании «КрасАвиа» летел из поселка Сындасско в Хатангу. На 23 км полета сработал датчик неисправности одного из двигателей. По предварительным данным, вертолет повреждений не получил, передавало «Интерфакс-Сибирь».

В «КрасАвиа» добавили, что причиной вынужденной посадки стал отказ одного из двух двигателей вертолета.

Ранее, 25 сентября 2019 года, в результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул, травмы получили 49 человек — 48 из них отправили на амбулаторное лечение. У одной из пострадавших диагностировали ушиб почки.

Во время посадки рейса ZF-2244 в аэропорте Барнаула у воздушного судна загорелась правая стойка шасси, что привело к аварийной ситуации. Всего на борту находился 341 человек, включая 10 членов экипажа.

«Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце взлетно-посадочной полосы. В целях обеспечения безопасности экипаж, согласно инструкции, начал немедленную эвакуацию пассажиров. Пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь. AZUR air совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета начала расследование инцидента», — сообщали в авиакомпании-владельце Boeing-767.

За полтора месяца до этого, 15 августа 2019 года, жесткую посадку в поле совершил А321 «Уральских авиалиний». Она произошла после того, как у борта отказали оба двигателя, в которые во время полета попали птицы.

Воздушное судно совершало рейс из Москвы в Симферополь. Инцидент произошел спустя 15 минут после вылета из аэропорта «Жуковский». На борту находились 234 человека, среди которых было семь членов экипажа, передавало РИА «Новости»

В результате пострадали около 23 человек, в том числе трое детей. Однако по прибытии медики не выявили у них серьезных травм. Люди в основном обращались со ссадинами и ушибами.

Совершить аварийную посадку удалось пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Поняв, что двигатель вышел из строя, командир развернул самолет и приступил к снижению. Однако после того, как второй двигатель тоже начал терять мощность, экипаж понял, что у них нет шансов вернуться в аэропорт.

«Мы поняли, что набрать высоту и сохранить текущую не удастся. Боязни и страха не было, поле я видел перед собой. Надеялся, что сядем как можно мягче. Старался сажать с наименьшей вертикальной скоростью. Также я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки», — рассказывал Юсупов на пресс-конференции.

После аварийного приземления бортпроводники «Уральских авиалиний» срочно эвакуировали пассажиров. Президент России Владимир Путин присвоил обоим пилотам звания Героев России.