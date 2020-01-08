Крушение Boeing: кто проверит «черные ящики»

Тегеран не намерен передавать «черные ящики» разбившегося в Иране пассажирского лайнера США и компании–производителю для расшифровки. Об этом сообщает иранское информагентство Mehr со ссылкой на слова главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

«Мы не отдадим «черный ящик» производителю и американцам», — так он ответил на соответствующий вопрос.

«Данные будут изучаться в нашей стране, нашими организациями. Но представители украинской стороны и производителя смогут присутствовать при этой работе», — добавил он.

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В то же время эту информацию подтвердил начальник департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар. По его словам, расшифровка бортовых самописцев разбившегося в Тегеране украинского самолета будет проведена в Иране.

«Черные ящики» у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране», — приводит слова чиновника агентство ISNA.

Пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» потерпел крушение утром 8 января после того, как вылетел из аэропорта Тегерана. Как заявили представители компании всего на борту находились 176 человек. Из них 167 пассажиров и девять членов экипажа. Выживших нет.

По словам вице-президента по наземному обслуживанию МАУ Владимира Семенченко, большинство пассажиров были из Ирана, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Украинцами были, по предварительным данным два пассажира и весь состав экипажа.

Как отметил в ходе брифинга президент МАУ Евгений Дыхне, «это был один из лучших самолетов» компании, на борту которого был «прекрасный, надежный экипаж».

Вместе с тем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко написал в Twitter, что среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, 10 пассажиров из Швеции, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев. В то же время СНБО говорит о 168 пассажирах, которые совершали полет на этом лайнере.

Погибшие канадцы — это студенты, которые возвращались на учебу после рождественских каникул, которые они проводили в Иране. Рейс PS 752 Тегеран — Киев молодые люди выбрали из-за того, что перелет на родину с пересадкой в столице Украины был дешевле других маршрутов.

Как предполагают иранские власти, трагедия произошла из-за возгорания двигателя лайнера. Эту же версию первоначально поддерживало украинское посольство в Иране. В изначальной редакции заявления дипломаты указали, что, по предварительным данным, самолет потерпел крушение из-за возгорания двигателя, которое было вызвано техническими неполадками. Однако, вскоре это предложение из сообщения исчезло.

«Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы. Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии, вынесенные не по итогам работы комиссии, не носят официального характера», — указывается в тексте диппредставительства.

В то же время президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне сообщил, что перед вылетом самолет был исправен. Последнее плановое техобслуживание пассажирского лайнера проходило 6 января 2020 года. По его словам, компания гарантирует своим пассажирам «исправность самолетов и высокую квалификацию экипажей».

Дыхне пообещал, что перевозчик проведет тщательное расследование трагедии и будет привлекать к этому процессу авиационные власти Украины, Ирана, представителей компании-производителя самолета Boeing. Кроме того, МАУ намерены пригласить к участию в расследовании Национальное бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на Украине.

По версии иранских СМИ, самолет был сбит ракетой военных, которые незадолго до крушения лайнера наносили удары по военным объектам США в Ираке. Однако фактическое время пуска ракет (0.50 мск) не соответствует времени крушения — 6.12 по Москве.

Так или иначе точная информация станет известна после расшифровки черных ящиков, которые целыми нашли среди обломков самолета, передает информагентство FARS со ссылкой на управление гражданской авиации Ирана.