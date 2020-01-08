Опасный туризм: власти проверят полеты на Ближний Восток

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после крушения в Тегеране Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» со 168 пассажирами поручил российским профильным госорганам еще раз проверить уровень безопасности полетов в районе Персидского и Оманского заливов, а также туризма в целом, передает РИА «Новости».

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По словам Олега Осипова — пресс-секретаря российского премьера – проверка будет проводится под непосредственным руководством курирующего транспорт заместителя председателя правительства Максима Акимова, главы МИД России Сергея Лаврова, министра транспорта РФ Евгения Дитриха и министра экономического развития Максима Орешкина.

На борту самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение 8 января после взлета из международного иранского аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, находились 11 граждан Украины.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны страны на своей странице в Facebook. Из них двое — пассажиры, остальные девять — члены украинского экипажа. Всего совершали перелет 168 пассажиров — из которых ни один не выжил, заявили в СНБО.

В свою очередь МИД Украины утверждает, что на борту находились 164 пассажира и еще девять сотрудников авиакомпании, имеющих гражданство Украины. В частности, в результате крушения, по данным ведомства, погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо афганцев, а также по три жителя ФРГ и Британии.

Погибшие канадцы — это студенты, которые возвращались на учебу после рождественских каникул, которые они проводили в Иране. Рейс PS 752 Тегеран — Киев молодые люди выбрали из-за того, что перелет на родину с пересадкой в столице Украины был дешевым.

Тем не менее иранский Красный Полумесяц утверждает, что опознать погибших не удастся из-за того, что их тела сильно обгорели.

Причиной катастрофы представители аэропорта Тегерана назвали возгорание двигателя, вызванное техническими неполадками, передавало информационное агентство IRNA. Эту же версию озвучили в посольстве Украины в Иране.

«Сейчас версия теракта исключается», — уточнили в диппредставительстве.

Между тем иранские СМИ пишут, что самолет мог быть сбит одной из ракет «земля — земля» местных военных, которые 8 января нанесли удар по нескольким объектам США в Ираке, сообщал телеканал Al Hadath. Однако фактическое время пуска ракет (0.50 мск) не соответствует времени крушения — 6.12 по Москве.

Точную информацию даст расшифровка черных ящиков — их без повреждений обнаружили в обломках самолета, сообщили в управлении гражданской авиации Ирана информагентству FARS. Там добавили, что расследование по факту крушения уже запущено. Между тем, по информации агентства Reuters, Иран отказался предоставлять Украине черные ящики.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных США, которые причастны к убийству командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР иранского генерала Касема Сулеймани. Иранские военные совершили атаки на две американские авиабазы в Ираке.

О случившемся сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман.

По его словам, Тегеран запустил более дюжины баллистических ракет в сторону военных объектов Соединенных Штатов и коалиции по борьбе с терроризмом, находящихся на территории Ирака.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объяснил эти ракетные удары КСИР необходимостью в самообороне. Иранские военные атаковали военную базу, с которой осуществлялось нападение на граждан и должностных лиц Ирана, уточнил Зариф. Он заверил, что Тегеран не стремится к войне, но намерен защищаться от любых проявлений агрессии.

Как сообщил иранский телеканал Press TV, при обстреле военной базы США Эйн-аль-Асад в Ираке погибли 80 человек. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что после атак КСИР на американских военных объектах «все хорошо».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил удары Ирана по военной базе США и коалиции в Ираке и призвал Тегеран воздерживаться от дальнейшего насилия. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Я осуждаю иранские ракетные удары по силам США и коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздерживаться от дальнейшего насилия», — написал глава Североатлантического альянса.