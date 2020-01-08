Если в кране нет воды: как туристы бегут из Грузии

Из-за проблем с водоснабжением туристы покидают два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури, сообщает телеканал Rustavi2.

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По информации агентства «Sputnik Грузия», воду начали отключать еще накануне Нового года, но к 4 января ее подачу восстановили. Впрочем, уже на следующий день ее опять отключили.

В «Объединенной компании водоснабжения» объяснили такие перебои отсутствием снега на курортах: резервуары, которые наполнялись снегом, осушены. Специалисты планируют, что подача воды восстановится в ближайшее время.

Но пока, как пишет газета «Взгляд», проблемы с водоснабжением продолжаются, и с Бакуриани и Гудаури началось «бегство туристов».

По информации издания, многие отменяют бронь в отелях и перебираются на базы отдыха на Эльбрусе.

Двумя днями ранее сообщалось о ЧП, которое произошло на Гудаури. На горнолыжном курорте российский турист попал под лавину, спасатели нашли его тело, сообщили журналистам в пресс-службе МВД страны. Как уточнили в ведомстве, россиянин пропал накануне. Его искали более суток.

«Турист найден мертвым. К поисковым работам были подключены спасательные службы компании по развитию горнолыжных курортов Минэкономики. По делу начато расследование», — заявил в грузинском МВД.

Погодные условия стали препятствием для отдыха в Грузии и в начале ноября. Тогда после сильных ливней и ураганов в стране затопило Черноморское побережье. Стихия обрушилась на центр Батуми и соседний город Кобулети. На месте происшествия работали спасатели.

«Бригады стараются в короткие сроки устранить все проблемы», — сообщал представитель батумского ЖКХ, слова которого приводил «Рен ТВ».

В связи с сильным туманом и снегом были закрыты некоторые перевалы в горных районах Аджарии.

Прошлый год в целом оказался неудачным для туристической отрасли Грузии, поскольку в результате беспорядков на улицах Тбилиси летом было прекращено авиасообщение между Россией и Грузией. За этим последовала отмена продажи пакетных туров в эту страну. Туристические доходы Тбилиси пострадали из-за снижения потока российских туристов в Грузию.

Как указали в отчете Национального банка Грузии, в августе 2019 года доходы туристической отрасли составили $396,1 млн, что на 10,6% меньше, чем годом ранее.

В сумме грузинский бюджет недосчитался $47 млн. При этом, как сообщили в ведомстве, снижение доходов в этой сфере наблюдалось и в июле 2019 года, когда сокращение составило 13,3% или $53 млн в денежном эквиваленте. Всего потери бюджета за два летних месяца составили $100 млн.

Это стало следствием того, что 21 июня президент России Владимир Путин своим указом ввел запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, а грузинских — в Россию.

Запрет начал действовать 8 июля. Указ Путина появился после того, как его грузинский коллега Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и агрессором». Президент Грузии заявила, что Москва якобы заинтересована в расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными.

Запрет на полеты в РФ грузинских авиакомпаний ввел и сам Минтранс. Формальной причиной этого решения стала «необходимость обеспечения достаточной безопасности и просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»» в размере $792,5 тыс. и 592,2 тыс. рублей. Как пояснили в министерстве, запрет продлится до тех пор, пока российской стороне не предоставят программы авиабезопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines и погашения задолженности.

Уже 8 июля — в день начала действия ограничений — стало известно об убытках, которые понесла туристическая отрасль Грузии. Как сообщало ТАСС, российские туристы отменили 80% гостиничных броней в Грузии.

По данным администрации туризма Аджарии, наибольшее количество броней было аннулировано на морских курортах, но и в остальной части Грузии ситуация была отнюдь не благоприятной. При этом уточнялось, что от отдыха в Грузии не стали отказываться российские туристы премиум-класса.