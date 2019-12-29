«В чистилище»: «Миротворец» добрался до пассажиров поезда в Крым

Украинский сайт «Миротворец», составляющий реестр «врагов» Украины, внес в свой «черный список» пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым, проехавшего по Крымскому мосту, а также корреспондента «Фонтанки» Венеру Галееву — автора репортажа об этой поездке.

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«Вы свежая, попали в чистилище сегодня», — такое сообщение корреспонденту питерского СМИ прислали представители украинского сайта.

Из числа пассажиров администраторы «Миротворца» внесли тех, кто упоминался в статье Галеевой.

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря. Торжественная церемония состоялась на вокзале в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

В Тамань глава государства приехал по железной дороге из Керчи. Часть пути через Керченский пролив он проделал в кабине машиниста, а затем перешел в один из вагонов, где пообщался с рабочими и инженерами, участвовавшими в строительстве моста.

Также во время поездки глава Минтранса Евгений Дитрих доложил Путину о дальнейших по развитию железнодорожной сети Крыма.

Теперь — с запуском движения по Крымскому мосту — жители Санкт-Петербурга смогут добраться до Севастополя за 43,5 часа на стандартном одноэтажном поезде. Москвичи будут ехать до полуострова в течение 33 часов на двухэтажном поезде, в составе которого будут вагоны купе и СВ.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе, его протяженность составляет 19 километров. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.

Американское посольство в Киеве выступило с критикой пуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту — об этом говорится на странице диппредставительства в Twitter.

Как указано в сообщении, начало движения поездов по мосту через Керченский пролив в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга нарушило независимость Украины.

«Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в их осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между с Крымом. Этот шаг России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и к территориальной целостности Украины», — утверждает посольство.

Депутат Госдумы России от крымского региона Андрей Козенко в этой связи заявил, что американским дипломатам не стоит вмешиваться во внутренние дела России, чем также не стоит заниматься «украинским и европейским друзьям».

Парламентарий также напомнил, как США и Украина говорили: Крымского моста не существует, «что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ».

В августе нынешнего года «Миротворец» также назвал «врагами» Украины экипаж самолета Airbus A321, который с 226 пассажирами на борту экстренно сел на кукурузном поле в Раменском районе Московской области.

В «черный список» вошли командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин (за выдающиеся действия по спасению людей оба были удостоены звания Героя России), старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник Дмитрий Гончаренко, а также стюардессы Алия Слякаева, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

Украинская сторона обвинила всех членов экипажа в «неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым» и «соучастии в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию».

Ранее министерство иностранных дел Германии осудило включение в базу «Миротворца» экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Политик оказался в «черном списке» за «антиукраинскую пропаганду и покушение на суверенитет Украины».

«ФРГ четко показала свое отношение к этому порталу в прошлый раз. Мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это же мы сделаем и сейчас», — говорилось в сообщении МИД Германии.

Киев не несет ответственности за сайт «Миротворец» — так ответил Берлину посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Юридическая свобода действий украинских властей в данной ситуации ограничена, поскольку вопрос касается свободы слова. Тем не менее, Украина готова продолжать серьезные переговоры по проблеме «Миротворца» с германскими партнерами», — добавил украинский дипломат.