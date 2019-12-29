Борт пропал с радаров: хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал полную хронологию крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, при котором погибли 15 человек и еще 50 получили травмы и были госпитализированы.

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Напомним, борт рейса 2100, вылетевший из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан, упал утром 27 декабря. Из хронологии видно, что взлет был осуществлен в 07.21 по местному времени (04.21 мск), а уже спустя минуту самолет пропал с радаров.

Через две минуты руководитель полетов объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта.

В АСК входят: служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения, медслужба, служба организации пассажирских перевозок, служба спецтранспорта, аэродромная служба, служба авиационной безопасности, служба грузовых перевозок и инженерно-авиационная служба.

В 07.35 аэропорт уже получил сообщение о том, что произошла катастрофа. Минуту спустя первая команда спасателей прибыла на место ЧП и начала проводить эвакуацию пассажиров, в 08.10 из самолета были выведены все пассажиры, способные передвигаться самостоятельно.

Накануне МВД Казахстана сообщило, что причиной крушения могли стать техническая неисправность судна, плохие погодные условия, а также ошибки пилотирования.

Эти версии изложены в материалах досудебного расследования трагедии, которое проводится по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна», — сказал глава ведомства Ерлан Тургумбаев.

При взлете самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

«Либо это ошибка пилота, либо технически причина. Это установит специальная техническая экспертиза при участии Международного авиационного комитета», — заявил он.

В числе жертв оказались капитан самолета Марат Муратабаев, председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров и выпускающий редактор издания Informburo.kz Дана Круглова.

В сети опубликовали запись переговоров экипажа Fokker-100 с диспетчерами. На ней слышно, что последние дают лайнеру разрешение вырулить на взлетно-посадочную полосу и готовиться ко взлету в штатном режиме.

«05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам», — говорит пилот. «Доброго пути», — отвечает ему сотрудник аэропорта.

Через некоторое время диспетчер предпримет несколько безуспешных попыток связаться с лайнером, после чего предупредит другие самолеты, готовящиеся ко взлету, что не может установить местоположение Fokker-100. В конце записи слышен сигнал тревоги.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех, кто оказывал помощь пострадавшим в трагедии.

«Благодарю жителей поселка Гульдала Алматинской области, которые в трудную минуту оказали помощь службам спасения. Они готовили еду, разносили горячий чай. Большое спасибо донорам-алматинцам. Наш народ еще раз показал свою сплоченность и готовность всегда помочь ближнему», — написал глава государства в Twitter.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме из Кремля.

Свои соболезнования в связи с трагической катастрофой самолета выразил и папа Римский Франциск.

«Папа Франциск выражает свои соболезнования всем, кто пострадал в результате этой трагедии. Он молится особенно о вечном покое для погибших и об исцелении пострадавших», — говорится в телеграмме, поступившей из Ватикана.

Также соболезнования принесли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Украины Владимир Зеленский и главы других европейских государств.