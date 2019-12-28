Путин разрешил: в аэропорты вернут курилки

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет вернуть курилки в аэропорты. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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После того как закон вступит в силу, в аэропортах разрешат устанавливать специальные помещения для курения, которые должны быть сделаны из непрозрачного материала. Таким образом, власти разрешат «курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции».

Курилки могут быть установлены «в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра», а также в транзитных частях аэропорта.

Таким образом, будет снят запрет на курение в зданиях воздушных гаваней, который функционировал на протяжении шести лет и разрешал курить только не менее чем в 15 метрах от здания аэропорта.

Перед тем как законопроект попал на стол к президенту России, его одобрил Совет Федерации. До этого его приняла Госдума. Автором инициативы выступил депутат Сергей Боярский.

Как отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, ситуация с принятием закона была непростая. Сначала против выступил Минздрав, который заявил, что «курильщики и после введения полного запрета продолжают дымить в неположенных местах». Но Огуль считает, что «именно тотальный запрет и является по большей части причиной нарушений. По его мнению, пассажиры и встречающие стали «дымить» везде, то не в положенных 15 метрах от зданий аэропортов.

«Запретительные меры оказались неэффективными, вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там», — уверен Огуль.

В качестве доказательства его слов в пояснительной записке к законопроекту депутаты указали статистические данные. Так, только за последний год и только в одном московском аэропорту Шереметьево правоохранительные органы возбудили 1938 административных дел на курильщиков. «То есть даже при том, что возможности контроля за нарушителями-курильщиками ограничены, мы имеем почти 2 тыс. только зарегистрированных нарушений», — обратил внимание парламентарий.

Огуль считает, что ограничения имеют смысл тогда, когда они действуют на граждан именно таким образом, как предполагалось, а не ради самого запрета, который «только провоцирует на нарушения». Поэтому, отметил депутат, курильщикам следует вернуть специально оборудованные места. Парламентарий добавил, что таким образом в аэропортах станет безопаснее и воздух будет чище.

Вместе с тем в пресс-службе столичного Внуково отметили, что практика показывает, что никотинозависимые люди все чаще курят в неположенных местах, несмотря на законодательный запрет.

Законопроект депутатов был поддержан в МВД. Начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин отметил, что транспортная полиция одобряет нововведение. По его словам, в министерстве с пониманием относятся к тому, что пассажирам нужно выходить на большие расстояния из-за размеров аэропортов.

«Мы понимаем, что аэропорты очень большие и гражданам нужно выходить на длинные расстояния, это не всегда удобно. Я поддерживаю наличие таких мест», — заявил Калинкин.

Автор инициативы предложил установить курилки еще в 2017 году. В качестве доказательства того, что запрет малоэффективен, он приводил исследования социологов, которые выяснили, что около трети пассажиров нарушают закон.

Однако депутатов раскритиковали в Минздраве. Там отметили, что отмена запрета приведет к еще большему количеству курильщиков и росту числа сопутствующих заболеваний. В ответ на это Боярский утверждал, что цель законопроекта — вернуть чистый воздух в общественные места аэропортов. По его словам, курильщики продолжали употреблять табак в туалетах, из-за чего там появлялся неприятный запах. В то же время он подчеркивал, что этот законопроект не обязывает обустраивать специальные зоны, а лишь дает возможность это сделать.